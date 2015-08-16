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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Урал
Динамо - Урал: обзор матча 16 августа 2015
Динамо
16.08.2015, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Урал
59'
Г. Морозов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Урал
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
Г. Морозов
90'
+2
Желтая карточка
В. Габулов
84'
82'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
Г. Асеведо
Замена
Ф. Дуглас
️️️️
Ю. Жирков
79'
66'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Р. Емельянов
ГОЛ! 1:0!
Г. Морозов
59'
45'
+1
Желтая карточка
А. Ерохин
43'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
А. Ставпец
23'
Желтая карточка
Р. Емельянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Урал
30
Юрий Жевнов
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
30
Герсон Асеведо
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-1-2-3
30
Габулов
18
Морозов
15
Губочан
0
Дьяков
34
Козлов
27
Денисов
18
Жирков
47
Зобнин
77
Катрич
88
Ташаев
11
Ионов
4-1-2-2-1
30
Жевнов
15
Кулаков
14
Мартынович
14
Фонтанелло
2
Хозин
92
Емельянов
30
Асеведо
41
Сапета
16
Ставпец
21
Ерохин
10
Манучарян
18
Жирков
6
Дуглас
6
Дуглас
18
Жирков
18
Морозов
27
Живоглядов
27
Живоглядов
18
Морозов
92
Емельянов
92
Подберезкин
92
Подберезкин
92
Емельянов
16
Ставпец
18
Бурмистров
18
Бурмистров
16
Ставпец
30
Асеведо
13
Дорожкин
13
Дорожкин
30
Асеведо
Остались в запасе
Динамо
Урал
88
Владислав Левин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
88
Владислав Левин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
9
Николай Обольский
ЦФ
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Динамо - Урал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Березневи Дмитрий (Ростов-на-Дону)
Усачев Роман (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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