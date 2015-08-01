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Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)
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Кубань (ЛФЛ) - Уфа

31.07.2015, Пятница, 20:00 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 3 тур Кубань (ЛФЛ) - Уфа Молодежные команды: 2 - 2
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
25 тур
24 апреля, пятница 13:00 Уфа 3:2 Кубань (ЛФЛ)
1 тур
3 августа, воскресенье 19:30 Кубань (ЛФЛ) 2:0 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 20 5 5 51:25 +26 65
2. Ростов 30 19 6 5 41:20 +21 63
3. Зенит 30 17 8 5 61:32 +29 59
4. Краснодар 30 16 8 6 54:25 +29 56
5. Спартак М 30 15 5 10 48:39 +9 50
6. Локомотив 30 14 8 8 43:33 +10 50
7. Ахмат 30 11 11 8 35:30 +5 44
8. Урал 30 10 9 11 39:46 -7 39
9. Крылья Советов 30 9 8 13 19:31 -12 35
10. Рубин 30 9 6 15 33:39 -6 33
11. Амкар-Пермь 30 7 10 13 22:33 -11 31
12. Уфа 30 6 9 15 25:44 -19 27
13. Анжи 30 6 8 16 28:50 -22 26
14. Кубань (ЛФЛ) 30 5 11 14 34:44 -10 26
15. Динамо М 30 5 10 15 25:47 -22 25
16. Мордовия 30 4 12 14 30:50 -20 24
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    Рейтинг: +10

    RAO1996 1 августа 2015, 19:49

    ололо

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    Рейтинг: +11

    TED09 1 августа 2015, 06:44

    Когда уже Уфимцы выиграют(((

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    Рейтинг: +18357

    ilichkadr 31 июля 2015, 22:08

    Кубань закончилась с уходом и приходом..............

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    Рейтинг: +160

    Игорь В 31 июля 2015, 21:59

    Хохлов Павлюченко Аршавин идите НА,,х !!

    -1
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    Рейтинг: -100

    серИт 31 июля 2015, 21:54

    ахах как знал красавцы

    -2
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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 31 июля 2015, 21:54

    Закономерная ничья!

    0
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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 31 июля 2015, 21:51

    Устали команды, зачем 4 минуты добавлять? Все равно уже ничего не будет...

    -2
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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 31 июля 2015, 21:40

    Неужели Бальде так плох, что даже на замену не вышел? А как начинал... Травма похоже сломала карьеру...

    -1
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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 31 июля 2015, 21:37

    Опять Кубань без нападающих...

    -1
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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 31 июля 2015, 21:21

    Хороший матч, думал качество будет хуже, тем более в жару такую!

    -1
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