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Кубань (ЛФЛ) - Уфа
Кубань (ЛФЛ) - Уфа: обзор матча 31 июля 2015
Кубань (ЛФЛ)
31.07.2015, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
32'
В. Игнатьев
50'
С. Игбун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Уфа
87'
Замена
С. Фомин
️️️️
Д. Стоцкий
Замена
А. Хубулов
️️️️
В. Игнатьев
86'
81'
Желтая карточка
А. Сухов
Замена
И. Коновалов
️️️️
Р. Павлюченко
75'
64'
Замена
В. Галиулин
️️️️
Марсиньо
63'
Травма
Марсиньо
52'
Желтая карточка
А. Засеев
50'
ГОЛ! 1:1!
С. Игбун
Пас отдал
А. Зинченко
46'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Х. Ханджич
Желтая карточка
Р. Павлюченко
40'
ГОЛ! 1:0!
В. Игнатьев
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
55
Владислав Кулик
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
10
Лоренцо Мельгарехо
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
44
Сильвестр Игбун
ЛП
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
(К)
ОП
10
Марсиньо
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
87
Игорь Безденежных
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
3-4-2-1
31
Беленов
11
Манолев
44
Шунич
5
Армаш
8
Бугаев
55
Кулик
8
Тлисов
20
Игнатьев
11
Ткачев
10
Мельгарехо
10
Павлюченко
3-4-2-1
1
Юрченко
19
Осипов
34
Тумасян
4
Никитин
33
Сухов
29
Пауревич
13
Засеев
89
Стоцкий
10
Марсиньо
44
Игбун
99
Ханджич
10
Павлюченко
17
Коновалов
17
Коновалов
10
Павлюченко
20
Игнатьев
88
Хубулов
88
Хубулов
20
Игнатьев
99
Ханджич
47
Зинченко
47
Зинченко
99
Ханджич
10
Марсиньо
21
Галиулин
21
Галиулин
10
Марсиньо
89
Стоцкий
4
Фомин
4
Фомин
89
Стоцкий
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Уфа
39
Евгений Фролов
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
42
Сергей Нарубин
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Уфа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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