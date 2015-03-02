Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Мордовия
Кубань (ЛФЛ) - Мордовия: обзор матча 02 марта 2015
Кубань (ЛФЛ)
02.03.2015, понедельник, 20:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Мордовия
34'
Т. Шунич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Мордовия
Желтая карточка
И. Попов
90'
+4
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Л. Мельгарехо
89'
88'
Желтая карточка
В. Божович
Пенальти не реализован!
И. Попов
87'
Замена
И. Бальде
️️️️
У. Алмейда
80'
Желтая карточка
В. Кулик
79'
75'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
С. Самодин
58'
Замена
О. Власов
️️️️
Е. Луценко
46'
Замена
А. Дудиев
️️️️
М. Ломич
ГОЛ! 1:0!
Т. Шунич
Пас отдал
С. Ткачев
34'
13'
Желтая карточка
Е. Луценко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
55
Владислав Кулик
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
12
Владимир Божович
ЛАЗ
24
Игорь Шитов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
32
Марко Ломич
ЦЗ
16
Янник Джало
ПАЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
18
Ибрахима Ниассе
ОП
48
Евгений Луценко
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
84
Олег Власов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
3-2-4-1
31
Беленов
44
Шунич
2
Шандао
38
Ещенко
77
Каборе
55
Кулик
10
Мельгарехо
71
Попов
23
Соснин
11
Ткачев
9
Алмейда
3-4-1-1-1
1
Коченков
24
Шитов
5
Васин
32
Ломич
16
Джало
6
Ле Таллек
18
Ниассе
12
Божович
48
Луценко
91
Яковлев
22
Самодин
10
Мельгарехо
20
Игнатьев
20
Игнатьев
10
Мельгарехо
9
Алмейда
6
Бальде
6
Бальде
9
Алмейда
32
Ломич
8
Дудиев
8
Дудиев
32
Ломич
48
Луценко
84
Власов
84
Власов
48
Луценко
22
Самодин
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
22
Самодин
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Мордовия
1
Евгений Помазан
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Мордовия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
Новости команд
Все
Кубань (ЛФЛ)
Мордовия
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+