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Тосно - Амкар-Пермь
Тосно - Амкар-Пермь: обзор матча 25 сентября 2014
Тосно
25.09.2014, четверг, 15:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Тосно - Амкар-Пермь
ГОЛ!
Б. Хадарцев
4:2
Пенальти не реализован!
С. Баланович
ГОЛ!
Н. Зайцев
3:2
Пенальти не реализован!
П. Занев
ГОЛ!
С. Причиненко
2:2
ГОЛ!
И. Пикущак
1:2
ГОЛ!
А. Пазин
1:1
ГОЛ!
Г. Пеев
0:1
Желтая карточка
В. Пономарев
108'
99'
Желтая карточка
И. Пикущак
91'
Замена
С. Баланович
️️️️
И. Черенчиков
84'
Желтая карточка
Б. Идову
Замена
М. Горелишвили
️️️️
В. Романенко
79'
66'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
Я. Гол
Замена
М. Султонов
️️️️
А. Радченко
56'
46'
Замена
И. Пикущак
️️️️
А. Коломейцев
Желтая карточка
Н. Зайцев
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
77
Владимир Романенко
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Тосно
1
Алексей Дугнист
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
9
Марко Симоновски
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
3-3-1-2-1
77
Ревишвили
3
Зайцев
25
Смирнов
19
Пономарев
4
Бабенков
11
Пазин
21
Филатов
23
Причиненко
10
Хадарцев
77
Романенко
27
Радченко
3-3-3-1
42
Нарубин
30
Таказов
97
Фибел
79
Черенчиков
30
Идову
5
Гол
11
Занев
7
Пеев
8
Огуде
18
Коломейцев
31
Соломатин
27
Радченко
28
Султонов
28
Султонов
27
Радченко
77
Романенко
24
Горелишвили
24
Горелишвили
77
Романенко
79
Черенчиков
23
Баланович
23
Баланович
79
Черенчиков
5
Гол
32
Йовичич
32
Йовичич
5
Гол
18
Коломейцев
10
Пикущак
10
Пикущак
18
Коломейцев
Остались в запасе
Тосно
Амкар-Пермь
1
Алексей Дугнист
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
9
Марко Симоновски
ЦФ
1
Роман Герус
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
1
Алексей Дугнист
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
Остались в запасе
9
Марко Симоновски
ЦФ
1
Роман Герус
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Тосно - Амкар-Пермь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Кировец
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