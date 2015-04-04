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Амкар-Пермь - Рубин
Амкар-Пермь - Рубин: обзор матча 04 апреля 2015
Амкар-Пермь
04.04.2015, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 3
Завершен
Рубин
45+1'
И. Портнягин
66'
Б. Йовичич (АГ)
81'
И. Портнягин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Рубин
Желтая карточка
Д. Белоруков
90'
+1
Желтая карточка
А. Коломейцев
85'
82'
Замена
И. Ахметов
️️️️
В. Дядюн
81'
ГОЛ! 0:3!
И. Портнягин
76'
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
М. Канунников
75'
Желтая карточка
С. Навас
Желтая карточка
Б. Йовичич
71'
66'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Б. Йовичич
Замена
Г. Пеев
️️️️
М. Батов
65'
63'
Замена
С. Кисляк
️️️️
Р. Камболов
Замена
М. Якубко
️️️️
И. Пикущак
62'
61'
Травма
Р. Камболов
Желтая карточка
И. Черенчиков
58'
52'
Желтая карточка
С. Кверквелия
Замена
Б. Бутко
️️️️
З. Сираков
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
И. Портнягин
Пас отдал
М. Канунников
21'
Желтая карточка
О. Кузьмин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
8
Фегор Огуде
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
17
Максим Батов
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
89
Александр Прудников
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
17
Владимир Дядюн
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Януш Гол
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
62
Павел Шадрин
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
3-3-3-1
1
Герус
79
Черенчиков
21
Белоруков
8
Огуде
23
Баланович
32
Йовичич
14
Сираков
17
Батов
18
Коломейцев
89
Прудников
10
Пикущак
4-1-3-2
1
Нестеренко
23
Кузьмин
4
Кверквелия
44
Навас
21
Котуньо
88
Камболов
22
Эдуардо
21
Оздоев
17
Дядюн
99
Канунников
97
Портнягин
14
Сираков
91
Бутко
91
Бутко
14
Сираков
17
Батов
7
Пеев
7
Пеев
17
Батов
10
Пикущак
26
Якубко
26
Якубко
10
Пикущак
99
Канунников
3
Набиуллин
3
Набиуллин
99
Канунников
88
Камболов
15
Кисляк
15
Кисляк
88
Камболов
17
Дядюн
97
Ахметов
97
Ахметов
17
Дядюн
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Рубин
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Януш Гол
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
62
Павел Шадрин
ЦП
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Януш Гол
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
Остались в запасе
62
Павел Шадрин
ЦП
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Амкар-Пермь - Рубин
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 11:45 (прямая)
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