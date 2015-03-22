Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Локомотив
Мордовия - Локомотив: обзор матча 22 марта 2015
Мордовия
22.03.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Локомотив
89'
Вторая желтая
Т. Михалик
85'
Желтая карточка
Я. Дюрица
Замена
Е. Луценко
️️️️
Р. Мухаметшин
69'
65'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
М. Буссуфа
61'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
П. Шкулетич
Желтая карточка
Е. Гапон
34'
29'
Желтая карточка
Д. Тарасов
Желтая карточка
В. Васин
24'
24'
Желтая карточка
П. Шкулетич
20'
Желтая карточка
А. Касаев
14'
Желтая карточка
Т. Михалик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
(К)
ВР
33
Евгений Гапон
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
55
Руслан Нахушев
ПЗ
16
Янник Джало
ЛП
40
Милан Перендиа
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
12
Владимир Божович
ОП
84
Олег Власов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Тарас Михалик
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
90
Данило
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
4-3-2-1
1
Коченков
8
Дудиев
33
Гапон
5
Васин
55
Нахушев
40
Перендиа
6
Ле Таллек
12
Божович
16
Джало
84
Власов
23
Мухаметшин
4-2-3-1
1
Гилерме
49
Шишкин
14
Чорлука
4
Дюрица
29
Денисов
23
Тарасов
17
Михалик
19
Самедов
11
Буссуфа
11
Касаев
32
Шкулетич
23
Мухаметшин
48
Луценко
48
Луценко
23
Мухаметшин
11
Буссуфа
99
Фернандеш
99
Фернандеш
11
Буссуфа
32
Шкулетич
10
Павлюченко
10
Павлюченко
32
Шкулетич
Остались в запасе
Мордовия
Локомотив
25
Илья Чебану
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
90
Данило
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
22
Мирослав Лобанцев
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
90
Данило
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Мордовия - Локомотив
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
Новости команд
Все
Мордовия
Локомотив
Черчесова отговаривают от назначения в «Локомотив»
18:32
2
Реакция Смертина на нового тренера «Локомотива»
18:25
3
Радимов верит в вылет «Локомотива»
17:59
5
«Полная ерунда!»: Смородская – о новом тренере «Локомотива»
15:56
2
Колосков – о ситуации в «Локомотиве»: «Если говорить прямо, команду просто развалили»
Вчера, 22:51
8
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Черчесова отговаривают от назначения в «Локомотив»
18:32
2
Реакция Смертина на нового тренера «Локомотива»
18:25
3
Радимов верит в вылет «Локомотива»
17:59
5
«Полная ерунда!»: Смородская – о новом тренере «Локомотива»
15:56
2
Колосков – о ситуации в «Локомотиве»: «Если говорить прямо, команду просто развалили»
Вчера, 22:51
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+