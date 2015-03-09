Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Мордовия
Кубань (ЛФЛ) - Мордовия: обзор матча 09 марта 2015
Кубань (ЛФЛ)
09.03.2015, понедельник, 18:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Мордовия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Мордовия
90'
+3
Замена
Е. Гапон
️️️️
П. Яковлев
89'
Замена
Р. Нахушев
️️️️
О. Власов
82'
Желтая карточка
С. Самодин
Замена
С. Манолев
️️️️
С. Ткачев
78'
Желтая карточка
И. Попов
75'
72'
Замена
С. Самодин
️️️️
Е. Луценко
Замена
И. Бальде
️️️️
У. Алмейда
67'
Замена
Г. Букур
️️️️
В. Игнатьев
64'
58'
Желтая карточка
И. Шитов
Желтая карточка
У. Алмейда
47'
29'
Желтая карточка
В. Божович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
55
Владислав Кулик
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Мордовия
1
Антон Коченков
(К)
ВР
32
Марко Ломич
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ЦЗ
18
Ибрахима Ниассе
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
84
Олег Власов
ЛВ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
12
Владимир Божович
ОП
91
Павел Яковлев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
90
Данило
ЦП
16
Янник Джало
ПП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
38
Ещенко
44
Шунич
2
Шандао
20
Игнатьев
77
Каборе
55
Кулик
23
Соснин
11
Ткачев
71
Попов
9
Алмейда
4-3-2-1
1
Коченков
8
Дудиев
24
Шитов
18
Ниассе
5
Васин
6
Ле Таллек
12
Божович
32
Ломич
91
Яковлев
84
Власов
48
Луценко
11
Ткачев
11
Манолев
11
Манолев
11
Ткачев
20
Игнатьев
11
Букур
11
Букур
20
Игнатьев
9
Алмейда
6
Бальде
6
Бальде
9
Алмейда
84
Власов
55
Нахушев
55
Нахушев
84
Власов
91
Яковлев
33
Гапон
33
Гапон
91
Яковлев
48
Луценко
22
Самодин
22
Самодин
48
Луценко
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Мордовия
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
90
Данило
ЦП
16
Янник Джало
ПП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
25
Илья Чебану
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
90
Данило
ЦП
16
Янник Джало
ПП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Мордовия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
Новости команд
Все
Кубань (ЛФЛ)
Мордовия
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+