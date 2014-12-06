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Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА: обзор матча 06 декабря 2014
Кубань (ЛФЛ)
06.12.2014, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
44'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
90'
+2
Замена
А. Цауня
️️️️
Г. Миланов
Желтая карточка
А. Хубулов
83'
Замена
А. Хубулов
️️️️
Л. Мельгарехо
78'
73'
Желтая карточка
П. Вернблум
71'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
З. Тошич
Замена
Секу
️️️️
Г. Букур
62'
Желтая карточка
М. Рабиу
59'
Замена
Данило
️️️️
И. Бальде
46'
46'
Замена
К. Набабкин
️️️️
Г. Щенников
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Муса
Пас отдал
Б. Натхо
Желтая карточка
Л. Мельгарехо
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
55
Владислав Кулик
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
11
Георге Букур
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
11
Гонсало Буено
АП
31
Сергей Каретник
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
26
Секу
ПП
99
Данило
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Александр Цауня
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-2-4-1
31
Беленов
8
Бугаев
2
Шандао
5
Армаш
55
Кулик
19
Рабиу
10
Мельгарехо
23
Соснин
71
Попов
11
Букур
6
Бальде
4-2-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
19
Вернблум
10
Натхо
18
Тошич
26
Еременко
17
Миланов
7
Муса
10
Мельгарехо
88
Хубулов
88
Хубулов
10
Мельгарехо
11
Букур
26
Секу
26
Секу
11
Букур
6
Бальде
99
Данило
99
Данило
6
Бальде
42
Щенников
14
Набабкин
14
Набабкин
42
Щенников
17
Миланов
19
Цауня
19
Цауня
17
Миланов
18
Тошич
66
Дзагоев
66
Дзагоев
18
Тошич
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
ЦСКА
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
11
Гонсало Буено
АП
31
Сергей Каретник
ПП
11
Витиньо
ЛВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
22
Сейду Думбия
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
11
Гонсало Буено
АП
31
Сергей Каретник
ПП
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
22
Сейду Думбия
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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