Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Рубин
Урал - Рубин: обзор матча 22 ноября 2014
Урал
22.11.2014, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Рубин
77'
С. Гогниев
11'
Г. Карадениз
63'
И. Портнягин
65'
М. Оздоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Рубин
90'
+1
Желтая карточка
С. Рыжиков
88'
Желтая карточка
К. Эдуардо
81'
Замена
В. Дядюн
️️️️
Г. Карадениз
Замена
Р. Емельянов
️️️️
А. Фидлер
80'
ГОЛ! 1:3!
С. Гогниев
77'
76'
Замена
С. Кисляк
️️️️
М. Оздоев
74'
Замена
С. Азмун
️️️️
И. Портнягин
Замена
С. Гогниев
️️️️
В. Подберезкин
66'
65'
ГОЛ! 0:3!
М. Оздоев
Пас отдал
М. Канунников
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
К. Ярошенко
64'
63'
ГОЛ! 0:2!
И. Портнягин
Пас отдал
С. Кверквелия
61'
Пенальти не реализован!
И. Портнягин
47'
Желтая карточка
М. Оздоев
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Карадениз
11'
Пенальти не реализован!
Г. Карадениз
Желтая карточка
А. Фидлер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
10
Эдгар Манучарян
ЛП
10
Артем Фидлер
(К)
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
99
Константин Ярошенко
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
40
Благо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Урал
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Заболотный
7
Данцев
15
Новиков
6
Оттесен
2
Хозин
10
Фидлер
10
Манучарян
92
Подберезкин
99
Ярошенко
21
Ерохин
90
Смолов
4-4-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
4
Кверквелия
88
Камболов
23
Кобахидзе
22
Эдуардо
40
Благо
21
Оздоев
61
Карадениз
99
Канунников
97
Портнягин
10
Фидлер
92
Емельянов
92
Емельянов
10
Фидлер
99
Ярошенко
10
Лунгу
10
Лунгу
99
Ярошенко
92
Подберезкин
2
Гогниев
2
Гогниев
92
Подберезкин
21
Оздоев
15
Кисляк
15
Кисляк
21
Оздоев
61
Карадениз
17
Дядюн
17
Дядюн
61
Карадениз
97
Портнягин
20
Азмун
20
Азмун
97
Портнягин
Остались в запасе
Урал
Рубин
13
Александр Щаницин
АП
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
34
Никита Бочаров
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Остались в запасе
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
34
Никита Бочаров
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Урал - Рубин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Новости команд
Все
Урал
Рубин
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
13
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
13
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
13
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+