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Амкар-Пермь - Мордовия
Амкар-Пермь - Мордовия: обзор матча 08 ноября 2014
Амкар-Пермь
08.11.2014, суббота, 13:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Мордовия
54'
В. Васин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Мордовия
90'
+3
Замена
П. Игнатович
️️️️
О. Власов
89'
Замена
М. Маркин
️️️️
Р. Мухаметшин
86'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Д. Сысуев
Желтая карточка
С. Баланович
84'
Замена
М. Симоновски
️️️️
И. Черенчиков
80'
Замена
Б. Идову
️️️️
И. Киреев
72'
Замена
Я. Гол
️️️️
Ф. Огуде
58'
54'
ГОЛ! 0:1!
В. Васин
Пас отдал
О. Власов
Желтая карточка
Ф. Огуде
38'
35'
Желтая карточка
О. Власов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛАЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
(К)
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
18
Александр Коломейцев
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
71
Давид Дзахов
ОП
88
Игорь Киреев
ПП
8
Фегор Огуде
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Мордовия
1
Антон Коченков
(К)
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
55
Руслан Нахушев
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
12
Владимир Божович
ОП
84
Олег Власов
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
9
Марко Симоновски
ЦФ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
90
Данило
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
4-3-2-1
1
Герус
23
Баланович
79
Черенчиков
30
Таказов
4
Никитин
11
Занев
32
Йовичич
71
Дзахов
18
Коломейцев
88
Киреев
8
Огуде
3-4-1-2
1
Коченков
8
Дудиев
5
Васин
40
Перендиа
55
Нахушев
6
Ле Таллек
12
Божович
32
Ломич
84
Власов
23
Мухаметшин
8
Сысуев
79
Черенчиков
9
Симоновски
9
Симоновски
79
Черенчиков
88
Киреев
30
Идову
30
Идову
88
Киреев
8
Огуде
5
Гол
5
Гол
8
Огуде
23
Мухаметшин
93
Маркин
93
Маркин
23
Мухаметшин
8
Сысуев
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
8
Сысуев
84
Власов
29
Игнатович
29
Игнатович
84
Власов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Мордовия
42
Сергей Нарубин
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
90
Данило
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
90
Данило
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Амкар-Пермь - Мордовия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
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23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Звезда
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