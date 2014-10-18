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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)
ЦСКА - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 18 октября 2014
ЦСКА
18.10.2014, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
6 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
13'
А. Муса
17'
Р. Еременко
68'
И. Армаш (АГ)
70'
А. Муса
85'
С. Думбия
90'
С. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)
ГОЛ! 6:0!
С. Думбия
Пас отдал
Б. Натхо
90'
ГОЛ! 5:0!
С. Думбия
Пас отдал
А. Муса
85'
80'
Замена
Шандао
️️️️
И. Армаш
Замена
С. Думбия
️️️️
Г. Миланов
74'
ГОЛ! 4:0!
А. Муса
Пас отдал
А. Дзагоев
70'
68'
Желтая карточка
И. Бальде
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
И. Армаш
68'
Замена
Б. Натхо
️️️️
З. Тошич
66'
46'
Замена
Р. Бугаев
️️️️
А. Ещенко
46'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Тлисов
ГОЛ! 2:0!
Р. Еременко
Пас отдал
Г. Миланов
17'
ГОЛ! 1:0!
А. Муса
Пас отдал
Р. Еременко
13'
Замена
К. Набабкин
️️️️
М. Фернандес
9'
Травма
М. Фернандес
6'
4'
Желтая карточка
А. Тлисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
99
Данило
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
88
Арсен Хубулов
ПП
26
Секу
ПП
4-1-2-3
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
26
Еременко
66
Дзагоев
17
Миланов
18
Тошич
7
Муса
3-2-4-1
31
Беленов
38
Ещенко
5
Армаш
44
Шунич
8
Тлисов
77
Каборе
99
Данило
55
Кулик
23
Соснин
71
Попов
6
Бальде
6
Фернандес
14
Набабкин
14
Набабкин
6
Фернандес
18
Тошич
10
Натхо
10
Натхо
18
Тошич
17
Миланов
22
Думбия
22
Думбия
17
Миланов
38
Ещенко
8
Бугаев
8
Бугаев
38
Ещенко
5
Армаш
2
Шандао
2
Шандао
5
Армаш
8
Тлисов
20
Игнатьев
20
Игнатьев
8
Тлисов
Остались в запасе
ЦСКА
Кубань (ЛФЛ)
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Евгений Помазан
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
11
Георге Букур
ЛП
88
Арсен Хубулов
ПП
26
Секу
ПП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
11
Георге Букур
ЛП
88
Арсен Хубулов
ПП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 14:15 (прямая)
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