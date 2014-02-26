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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шальке-04 - Реал
Шальке-04 - Реал: обзор матча 26 февраля 2014
Шальке-04
26.02.2014, среда, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 6
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Реал
90+1'
К. Хунтелаар
13'
К. Бензема
21'
Г. Бэйл
52'
К. Роналду
57'
К. Бензема
69'
Г. Бэйл
89'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Реал
ГОЛ! 1:6!
К. Хунтелаар
Пас отдал
К. Фукс
90'
+1
89'
ГОЛ! 0:6!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
80'
Замена
Хесе
️️️️
Г. Бэйл
Замена
К. Фукс
️️️️
С. Колашинац
76'
Травма
С. Колашинац
75'
73'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Х. Алонсо
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
Д. Фарфан
72'
Желтая карточка
К. Хунтелаар
71'
69'
ГОЛ! 0:5!
Г. Бэйл
Пас отдал
С. Рамос
68'
Замена
Иско
️️️️
А. Ди Мария
Желтая карточка
Б. Хеведес
62'
Замена
Л. Горецка
️️️️
К. Боатенг
60'
57'
ГОЛ! 0:4!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
52'
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
29'
Желтая карточка
А. Ди Мария
21'
ГОЛ! 0:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
К. Бензема
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
(К)
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Макс Майер
АП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Реал
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
4-1-1-3-1
1
Ферманн
5
Колашинац
32
Матип
28
Сантана
5
Хеведес
33
Нойштедтер
8
Фарфан
7
Дракслер
7
Майер
27
Боатенг
21
Хунтелаар
4-1-1-2-2
12
Касильяс
14
Карвахаль
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
3
Алонсо
10
Модрич
18
Бэйл
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
5
Колашинац
28
Фукс
28
Фукс
5
Колашинац
27
Боатенг
27
Горецка
27
Горецка
27
Боатенг
8
Фарфан
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
8
Фарфан
3
Алонсо
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
3
Алонсо
11
Ди Мария
22
Иско
22
Иско
11
Ди Мария
18
Бэйл
10
Хесе
10
Хесе
18
Бэйл
Остались в запасе
Шальке-04
Реал
26
Тимо Хильдебранд
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Шальке-04 - Реал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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