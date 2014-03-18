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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Шальке-04
Реал - Шальке-04: обзор матча 18 марта 2014
Реал
18.03.2014, вторник, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 6 : 1
Завершен
Шальке-04
21'
К. Роналду
74'
К. Роналду
75'
А. Мората
31'
Т. Хогланд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Шальке-04
81'
Замена
Э. Аннан
️️️️
К. Айхан
79'
Желтая карточка
К. Пападопулос
ГОЛ! 3:1!
А. Мората
Пас отдал
Г. Бэйл
75'
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
74'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
С. Рамос
70'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
58'
58'
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Б. Хеведес
56'
Травма
Б. Хеведес
Замена
Каземиро
️️️️
Х. Алонсо
46'
46'
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Хунтелаар
31'
ГОЛ! 1:1!
Т. Хогланд
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
21'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Хесе
8'
Травма
Хесе
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
(К)
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Каан Айхан
ОП
7
Макс Майер
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Реал
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
18
Гарет Бэйл
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Касильяс
17
Коэнтрау
19
Варан
93
Рамос
6
Начо
3
Алонсо
14
Ильярраменди
10
Хесе
22
Иско
7
Роналду
21
Мората
4-2-1-2-1
1
Ферманн
2
Хогланд
5
Хеведес
32
Матип
5
Колашинац
33
Нойштедтер
23
Айхан
7
Обаси Огбуке
7
Майер
7
Дракслер
21
Хунтелаар
93
Рамос
14
Карвахаль
14
Карвахаль
93
Рамос
3
Алонсо
5
Каземиро
5
Каземиро
3
Алонсо
10
Хесе
18
Бэйл
18
Бэйл
10
Хесе
5
Хеведес
14
Пападопулос
14
Пападопулос
5
Хеведес
23
Айхан
6
Аннан
6
Аннан
23
Айхан
21
Хунтелаар
11
Салаи
11
Салаи
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Реал
Шальке-04
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
26
Тимо Хильдебранд
ВР
27
Леон Горецка
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
27
Леон Горецка
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Реал - Шальке-04
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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