Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Зенит
Боруссия Д - Зенит: обзор матча 19 марта 2014
Боруссия Д
19.03.2014, среда, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 4 : 2
Завершен
Зенит
38'
С. Кель
16'
Халк
73'
Х. Саломон Рондон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Зенит
Замена
Й. Хофманн
️️️️
П. Обамеянг
90'
+1
84'
Замена
И. Смольников
️️️️
В. Файзулин
Замена
Э. Дурм
️️️️
М. Шмельцер
77'
Травма
М. Шмельцер
76'
Желтая карточка
М. Йойич
75'
73'
ГОЛ! 1:2!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Д. Кришито
Замена
М. Йойич
️️️️
Г. Мхитарян
68'
62'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
А. Кержаков
Желтая карточка
С. Кель
55'
46'
Замена
Л. Нету
️️️️
Н. Ломбертс
ГОЛ! 1:1!
С. Кель
Пас отдал
М. Шмельцер
38'
23'
Желтая карточка
Н. Ломбертс
Желтая карточка
Р. Левандовски
19'
16'
ГОЛ! 0:1!
Халк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
(К)
ОП
8
Нури Шахин
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛП
28
Аксель Витсель
ОП
20
Виктор Файзулин
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
7
Халк
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-2-2-2
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
26
Пищек
5
Кель
8
Шахин
6
Гросскройц
22
Мхитарян
9
Левандовски
7
Обамеянг
4-2-3-1
16
Малафеев
22
Анюков
4
Кришито
6
Ломбертс
15
Губочан
28
Витсель
20
Файзулин
7
Халк
27
Шатов
10
Данни
11
Кержаков
7
Обамеянг
7
Хофманн
7
Хофманн
7
Обамеянг
29
Шмельцер
37
Дурм
37
Дурм
29
Шмельцер
22
Мхитарян
18
Йойич
18
Йойич
22
Мхитарян
6
Ломбертс
13
Нету
13
Нету
6
Ломбертс
20
Файзулин
8
Смольников
8
Смольников
20
Файзулин
11
Кержаков
23
Рондон
23
Рондон
11
Кержаков
Остались в запасе
Боруссия Д
Зенит
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Боруссия Д - Зенит
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая) "НТВ" 23:30 (прямая)
Новости команд
Все
Боруссия Д
Зенит
Дивеев рассказал, как Семак наказывает игроков «Зенита» за плохую работу на тренировках
23:36
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
23:22
1
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
22:21
2
Семак назвал европейский клуб, с которым хотел бы провести матч
21:19
2
Дивеев: «Расстроились, что основа «Трабзонспора» не приехала – хотели сыграть против Салаха»
20:30
3
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
Дивеев рассказал, как Семак наказывает игроков «Зенита» за плохую работу на тренировках
23:36
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
23:22
1
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
22:21
2
Семак назвал европейский клуб, с которым хотел бы провести матч
21:19
2
Дивеев: «Расстроились, что основа «Трабзонспора» не приехала – хотели сыграть против Салаха»
20:30
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+