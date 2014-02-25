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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Боруссия Д
Зенит - Боруссия Д: обзор матча 25 февраля 2014
Зенит
25.02.2014, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 4
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Боруссия Д
58'
О. Шатов
69'
Халк (П)
4'
Г. Мхитарян
5'
М. Ройс
61'
Р. Левандовски
71'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Боруссия Д
90'
+1
Замена
Э. Дурм
️️️️
К. Гросскройц
85'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
М. Ройс
Замена
А. Кержаков
️️️️
В. Файзулин
84'
Замена
И. Смольников
️️️️
А. Анюков
84'
Желтая карточка
В. Файзулин
81'
71'
ГОЛ! 2:4!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Ройс
70'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Г. Мхитарян
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Халк
69'
68'
Желтая карточка
Л. Пищек
61'
ГОЛ! 1:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Пищек
ГОЛ! 1:2!
О. Шатов
58'
Желтая карточка
А. Анюков
54'
Замена
А. Тимощук
️️️️
А. Аршавин
15'
5'
ГОЛ! 0:2!
М. Ройс
Пас отдал
К. Гросскройц
4'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
(К)
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
28
Аксель Витсель
ОП
20
Виктор Файзулин
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
7
Халк
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
26
Лукаш Пищек
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ПЗ
8
Нури Шахин
ОП
5
Себастьян Кель
(К)
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Марко Ройс
АП
6
Кевин Гросскройц
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
24
Мариан Сарр
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-2-3-1
12
Лодыгин
4
Кришито
13
Нету
6
Ломбертс
22
Анюков
28
Витсель
20
Файзулин
28
Аршавин
27
Шатов
7
Халк
23
Рондон
4-2-2-1-1
1
Вайденфеллер
2
Фридрих
29
Шмельцер
19
Папастатопулос
26
Пищек
8
Шахин
5
Кель
6
Гросскройц
22
Мхитарян
18
Ройс
9
Левандовски
22
Анюков
8
Смольников
8
Смольников
22
Анюков
28
Аршавин
44
Тимощук
44
Тимощук
28
Аршавин
20
Файзулин
11
Кержаков
11
Кержаков
20
Файзулин
18
Ройс
7
Хофманн
7
Хофманн
18
Ройс
6
Гросскройц
37
Дурм
37
Дурм
6
Гросскройц
22
Мхитарян
7
Обамеянг
7
Обамеянг
22
Мхитарян
Остались в запасе
Зенит
Боруссия Д
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
24
Мариан Сарр
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
18
Милош Йойич
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
Остались в запасе
24
Мариан Сарр
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
18
Милош Йойич
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Зенит - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ" 20:45 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 20:00 (прямая)
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