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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Англия - Италия
Англия - Италия: обзор матча 15 июня 2014
Англия
15.06.2014, воскресенье, 02:00
Чемпионат мира, группа D, 1 тур
1 : 2
Завершен
Италия
37'
Д. Старридж
35'
К. Маркизио
50'
М. Балотелли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Италия
Желтая карточка
Р. Стерлинг
90'
+3
Замена
А. Лаллана
️️️️
Д. Старридж
80'
79'
Замена
М. Пароло
️️️️
А. Кандрева
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Д. Хендерсон
73'
73'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
М. Балотелли
Замена
Р. Баркли
️️️️
Д. Уэлбек
61'
57'
Замена
Т. Мотта
️️️️
М. Верратти
50'
ГОЛ! 1:2!
М. Балотелли
Пас отдал
А. Кандрева
ГОЛ! 1:1!
Д. Старридж
Пас отдал
У. Руни
37'
35'
ГОЛ! 0:1!
К. Маркизио
Пас отдал
М. Верратти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Уэйн Руни
АП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЛЗ
20
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Клаудио Маркизио
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
21
Андреа Пирло
(К)
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
9
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Англия
13
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Бен Фостер
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
18
Джек Уилшир
ЦП
8
Адам Лаллана
АП
20
Рики Ламберт
ЦФ
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
10
Тиаго Мотта
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
14
Альберто Аквилани
ЦП
11
Алессио Черчи
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
10
Антонио Кассано
ЦФ
4-2-2-2
1
Харт
3
Бэйнс
16
Ягиелка
15
Кэхилл
2
Джонсон
4
Джеррард
8
Хендерсон
10
Стерлинг
10
Руни
15
Старридж
14
Уэлбек
4-1-4-1
1
Сиригу
13
Дармиан
20
Палетта
15
Барцальи
3
Кьеллини
16
Де Росси
6
Кандрева
6
Верратти
21
Пирло
8
Маркизио
9
Балотелли
14
Уэлбек
19
Баркли
19
Баркли
14
Уэлбек
8
Хендерсон
18
Уилшир
18
Уилшир
8
Хендерсон
15
Старридж
8
Лаллана
8
Лаллана
15
Старридж
6
Верратти
10
Мотта
10
Мотта
6
Верратти
6
Кандрева
18
Пароло
18
Пароло
6
Кандрева
9
Балотелли
17
Иммобиле
17
Иммобиле
9
Балотелли
Остались в запасе
Англия
Италия
13
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Бен Фостер
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
20
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
14
Альберто Аквилани
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
11
Алессио Черчи
ЦФ
10
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
13
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Бен Фостер
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
20
Рики Ламберт
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
14
Альберто Аквилани
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
11
Алессио Черчи
ЦФ
10
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Англия - Италия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
0 : 0
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
3 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Амазония
Где смотреть матч:
"Первый канал" 2:00 (прямая)
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