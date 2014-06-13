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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Испания - Нидерланды
Испания - Нидерланды: обзор матча 13 июня 2014
Испания
13.06.2014, пятница, 23:00
Чемпионат мира, группа B, 1 тур
1 : 5
Завершен
Нидерланды
27'
Х. Алонсо (П)
44'
Р. ван Перси
53'
А. Роббен
64'
С. де Врей
72'
Р. ван Перси
80'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Нидерланды
80'
ГОЛ! 1:5!
А. Роббен
Пас отдал
У. Снейдер
79'
Замена
Д. Ленс
️️️️
Р. ван Перси
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Д. Сильва
78'
76'
Замена
Й. Велтман
️️️️
С. де Врей
72'
ГОЛ! 1:4!
Р. ван Перси
66'
Желтая карточка
Р. ван Перси
Желтая карточка
И. Касильяс
65'
64'
ГОЛ! 1:3!
С. де Врей
Пас отдал
У. Снейдер
Замена
Педро
️️️️
Х. Алонсо
63'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Коста
63'
62'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Д. Де Гузман
53'
ГОЛ! 1:2!
А. Роббен
Пас отдал
Д. Блинд
44'
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Д. Блинд
40'
Желтая карточка
С. де Врей
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Алонсо
27'
25'
Желтая карточка
Д. Де Гузман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Андрес Иньеста
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
14
Хаби Алонсо
ОП
8
Хави
ЦП
21
Давид Сильва
АП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ПАЗ
8
Джонатан Де Гузман
ОП
6
Найджел Де Йонг
ОП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
11
Арьен Роббен
ЦФ
9
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Коке
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Нидерланды
22
Михел Ворм
ВР
13
Тим Крул
ВР
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Лерой Фер
ОП
16
Йорди Класи
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Касильяс
18
Альба
3
Пике
15
Рамос
2
Аспиликуэта
5
Бускетс
14
Алонсо
6
Иньеста
8
Хави
21
Сильва
19
Коста
4-3-1-2
13
Силлессен
6
де Врей
4
Мартинс-Инди
0
Влаар
17
Блинд
0
Янмат
8
Де Гузман
6
Де Йонг
10
Снейдер
9
ван Перси
11
Роббен
21
Сильва
10
Фабрегас
10
Фабрегас
21
Сильва
14
Алонсо
11
Педро
11
Педро
14
Алонсо
19
Коста
9
Торрес
9
Торрес
19
Коста
6
де Врей
2
Велтман
2
Велтман
6
де Врей
8
Де Гузман
8
Вейналдум
8
Вейналдум
8
Де Гузман
9
ван Перси
7
Ленс
7
Ленс
9
ван Перси
Остались в запасе
Испания
Нидерланды
23
Пепе Рейна
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
8
Коке
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
13
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
22
Михел Ворм
ВР
13
Тим Крул
ВР
14
Теренс Конголо
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Лерой Фер
ОП
16
Йорди Класи
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
8
Коке
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
13
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Остались в запасе
22
Михел Ворм
ВР
13
Тим Крул
ВР
14
Теренс Конголо
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Лерой Фер
ОП
16
Йорди Класи
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Испания - Нидерланды
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
0 : 0
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Фонте-Нова
Где смотреть матч:
"Россия 1" 22:45 (прямая)
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