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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Металлург
Днепр - Металлург: обзор матча 18 мая 2014
Днепр
18.05.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Металлург
3'
Жулиано
33'
Жулиано
55'
Матеус
44'
Д. О'Ди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Металлург
Замена
Е. Чеберячко
️️️️
Е. Коноплянка
87'
Желтая карточка
Д. Бойко
84'
83'
Красная карточка
А. Мораес
Красная карточка
О. Мазух
83'
Желтая карточка
Д. Канкава
81'
76'
Замена
А. Мутари
️️️️
С. Болбат
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Матеус
74'
71'
Замена
В. Христов
️️️️
Г. Казарян
66'
Замена
А. Насонов
️️️️
Д. О'Ди
ГОЛ! 3:1!
Матеус
Пас отдал
Е. Коноплянка
55'
44'
ГОЛ! 2:1!
Д. О'Ди
43'
Желтая карточка
В. Пляцикас
Желтая карточка
Р. Зозуля
41'
35'
Желтая карточка
К. Макридис
ГОЛ! 2:0!
Жулиано
33'
Замена
А. Федецкий
️️️️
И. Стринич
16'
ГОЛ! 1:0!
Жулиано
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
20
Жулиано
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
22
Василиос Пляцикас
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
20
Амаду Мутари
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
19
Даниэль
ЦФ
91
Венцислав Христов
ЦФ
4-2-2-2
71
Бойко
23
Стринич
3
Мазух
23
Дуглас
15
Кулаков
14
Кравченко
23
Канкава
22
Коноплянка
20
Жулиано
99
Матеус
10
Зозуля
4-4-1-1
79
Панькив
31
Зотов
21
О'Ди
44
Чечер
50
Болбат
8
Казарян
6
Морозюк
10
Лазич
22
Пляцикас
13
Макридис
18
Мораес
22
Коноплянка
14
Чеберячко
14
Чеберячко
22
Коноплянка
23
Стринич
44
Федецкий
44
Федецкий
23
Стринич
99
Матеус
11
Селезнев
11
Селезнев
99
Матеус
21
О'Ди
23
Насонов
23
Насонов
21
О'Ди
50
Болбат
20
Мутари
20
Мутари
50
Болбат
8
Казарян
91
Христов
91
Христов
8
Казарян
Остались в запасе
Днепр
Металлург
27
Ян Лаштувка
ВР
89
Сергей Политыло
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
19
Даниэль
ЦФ
13
Александр Бандура
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
31
Сергей Каретник
ПП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
89
Сергей Политыло
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
19
Даниэль
ЦФ
13
Александр Бандура
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
31
Сергей Каретник
ПП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Днепр - Металлург
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Днепр-Арена
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