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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Мариуполь
Металлург - Мариуполь: обзор матча 15 марта 2014
Металлург
15.03.2014, суббота, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Мариуполь
47'
А. Мораес
21'
В. Чурко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Мариуполь
Желтая карточка
Г. Зотов
90'
+3
Желтая карточка
В. Прийма
79'
78'
Желтая карточка
А. Довгий
Замена
Г. Казарян
️️️️
Александре
76'
Замена
А. Мутари
️️️️
А. Насонов
73'
60'
Замена
А. Мандзюк
️️️️
В. Кулач
51'
Замена
С. Яворский
️️️️
В. Федотов
ГОЛ! 1:1!
А. Мораес
Пас отдал
Д. Лазич
47'
44'
Желтая карточка
В. Чурко
39'
Желтая карточка
В. Кулач
Желтая карточка
Александре
24'
21'
ГОЛ! 0:1!
В. Чурко
Пас отдал
В. Кулач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Александр Насонов
ЛП
14
Александре
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
16
Александр Мандзюк
ЦФ
4-4-1-1
13
Бандура
50
Болбат
4
Прийма
44
Чечер
31
Зотов
23
Насонов
8
Нельсон
10
Лазич
14
Александре
13
Макридис
18
Мораес
4-3-2-1
12
Худжамов
33
Чижов
91
Бутко
32
Ищенко
5
Путивцев
24
Гречишкин
19
Федотов
6
Довгий
11
Чурко
5
Тотовицкий
10
Кулач
14
Александре
8
Казарян
8
Казарян
14
Александре
23
Насонов
20
Мутари
20
Мутари
23
Насонов
19
Федотов
13
Яворский
13
Яворский
19
Федотов
19
Федотов
19
Фомин
19
Фомин
19
Федотов
10
Кулач
16
Мандзюк
16
Мандзюк
10
Кулач
Остались в запасе
Металлург
Мариуполь
79
Юрий Панькив
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
93
Иван Цюпа
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
1
Евгений Гальчук
ВР
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Остались в запасе
93
Иван Цюпа
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
1
Евгений Гальчук
ВР
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Металлург - Мариуполь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Головков
(Северодонецк)
Стадион:
Металлург
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15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
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