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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Мариуполь
Днепр - Мариуполь: обзор матча 23 ноября 2013
Днепр
23.11.2013, суббота, 21:30
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Мариуполь
16'
Матеус
23'
Жулиано
88'
Б. Гама
90+1'
А. Полянский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Мариуполь
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
А. Полянский
88'
Замена
С. Яворский
️️️️
Р. Фомин
ГОЛ! 3:0!
Б. Гама
Пас отдал
Матеус
88'
86'
Желтая карточка
Н. Ищенко
Замена
В. Мандзюк
️️️️
А. Влад
80'
66'
Замена
А. Мандзюк
️️️️
В. Кулач
Замена
Н. Калинич
️️️️
Жулиано
65'
Замена
Б. Гама
️️️️
Е. Селезнев
46'
ГОЛ! 2:0!
Жулиано
Пас отдал
Е. Коноплянка
23'
Желтая карточка
Б. Гама
20'
ГОЛ! 1:0!
Матеус
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
20
Жулиано
АП
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
5
Майкон
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Днепр
91
Игорь Варцаба
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
4-2-2-2
71
Бойко
2
Влад
3
Мазух
14
Чеберячко
44
Федецкий
29
Ротань
23
Канкава
22
Коноплянка
20
Жулиано
11
Селезнев
99
Матеус
3-2-2-3
12
Худжамов
2
Полянский
18
Ордец
91
Бутко
32
Ищенко
5
Путивцев
19
Федотов
6
Довгий
10
Кулач
5
Майкон
19
Фомин
2
Влад
5
Мандзюк
5
Мандзюк
2
Влад
11
Селезнев
16
Гама
16
Гама
11
Селезнев
20
Жулиано
9
Калинич
9
Калинич
20
Жулиано
19
Фомин
13
Яворский
13
Яворский
19
Фомин
10
Кулач
16
Мандзюк
16
Мандзюк
10
Кулач
Остались в запасе
Днепр
Мариуполь
91
Игорь Варцаба
ВР
30
Александр Кобахидзе
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
5
Андрей Тотовицкий
АП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
93
Иван Цюпа
ЦЗ
1
Евгений Гальчук
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
91
Игорь Варцаба
ВР
30
Александр Кобахидзе
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
Остались в запасе
5
Андрей Тотовицкий
АП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
93
Иван Цюпа
ЦЗ
1
Евгений Гальчук
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Днепр - Мариуполь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
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Днепр
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