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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Металлист
Металлург - Металлист: обзор матча 10 ноября 2013
Металлург
10.11.2013, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Металлист
24'
Д. Лазич
32'
В. Чечер
80'
С. Пшеничных (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Металлист
90'
+5
Желтая карточка
А. Гомес
90'
+4
Вторая желтая
В. Гоменюк
Замена
Д. О'Ди
️️️️
Александре
87'
82'
Желтая карточка
В. Гоменюк
Замена
В. Полевой
️️️️
С. Болбат
81'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
С. Пшеничных
80'
Замена
Е. Трояновский
️️️️
Г. Нельсон
79'
78'
Замена
С. Бланко
️️️️
К. Хавьер
75'
Замена
П. Ксенз
️️️️
М. Девич
64'
Желтая карточка
К. Хавьер
Желтая карточка
С. Болбат
54'
46'
Замена
В. Гоменюк
️️️️
Эдмар
ГОЛ! 2:0!
В. Чечер
32'
Желтая карточка
В. Чечер
30'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лазич
Пас отдал
А. Насонов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Александр Насонов
ЛП
14
Александре
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
7
Диего Соуза
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
33
Руслан Мамутов
ЦП
35
Евгений Трояновский
ЦП
19
Даниэль
ЦФ
Металлист
35
Богдан Шуст
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
4-4-1-1
13
Бандура
50
Болбат
44
Чечер
4
Прийма
31
Зотов
23
Насонов
8
Нельсон
10
Лазич
14
Александре
13
Макридис
18
Мораес
4-1-2-1-2
29
Горяинов
3
Вильягра
18
Гуйе
6
Азеведо
19
Пшеничных
7
Соуза
7
Соса
8
Эдмар
10
Хавьер
32
Девич
10
Гомес
8
Нельсон
35
Трояновский
35
Трояновский
8
Нельсон
50
Болбат
14
Полевой
14
Полевой
50
Болбат
14
Александре
21
О'Ди
21
О'Ди
14
Александре
32
Девич
19
Ксенз
19
Ксенз
32
Девич
10
Хавьер
29
Бланко
29
Бланко
10
Хавьер
8
Эдмар
8
Гоменюк
8
Гоменюк
8
Эдмар
Остались в запасе
Металлург
Металлист
33
Руслан Мамутов
ЦП
19
Даниэль
ЦФ
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
35
Богдан Шуст
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
Остались в запасе
33
Руслан Мамутов
ЦП
19
Даниэль
ЦФ
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Металлург - Металлист
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Металлург
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Металлург
Металлист
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