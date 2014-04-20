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Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА: обзор матча 20 апреля 2014
Кубань (ЛФЛ)
20.04.2014, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
0 : 4
Завершен
ЦСКА
38'
С. Цубер
45'
С. Думбия (П)
49'
К. Базелюк
66'
З. Тошич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
82'
Замена
Витиньо
️️️️
С. Думбия
77'
Замена
А. Березуцкий
️️️️
Г. Щенников
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
В. Игнатьев
73'
72'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
К. Базелюк
Замена
М. Рабиу
️️️️
Г. Букур
67'
66'
ГОЛ! 0:4!
З. Тошич
Пас отдал
С. Думбия
Замена
И. Армаш
️️️️
Л. Мельгарехо
64'
49'
ГОЛ! 0:3!
К. Базелюк
Пас отдал
З. Тошич
45'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Думбия
Красная карточка
Р. Бугаев
44'
38'
ГОЛ! 0:1!
С. Цубер
Пас отдал
К. Базелюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
11
Георге Букур
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
17
Георгий Миланов
ОП
18
Зоран Тошич
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
10
Темури Букия
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Марко Уренья
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
25
Элвир Рахимич
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
3-3-1-2-1
31
Беленов
11
Манолев
2
Шандао
5
Деальберт
8
Бугаев
77
Каборе
20
Игнатьев
23
Соснин
10
Мельгарехо
71
Попов
11
Букур
4-2-1-1-2
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
19
Вернблум
17
Миланов
7
Цубер
18
Тошич
22
Думбия
10
Базелюк
20
Игнатьев
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
20
Игнатьев
10
Мельгарехо
5
Армаш
5
Армаш
10
Мельгарехо
11
Букур
19
Рабиу
19
Рабиу
11
Букур
10
Базелюк
22
Ефремов
22
Ефремов
10
Базелюк
22
Думбия
11
Витиньо
11
Витиньо
22
Думбия
42
Щенников
6
Березуцкий
6
Березуцкий
42
Щенников
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
ЦСКА
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Темури Букия
ЦП
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Денис Якуба
ОП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Темури Букия
ЦП
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Денис Якуба
ОП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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