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РПЛ 2026/2027
Ростов - Амкар-Пермь
Ростов - Амкар-Пермь: обзор матча 21 марта 2014
Ростов
21.03.2014, пятница, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
3 : 3
Завершен
Амкар-Пермь
18'
Т. Калачев
89'
А. Дзюба
90'
В. Дьяков
4'
Я. Вавржиняк
28'
Ф. Огуде
49'
А. Коломейцев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Амкар-Пермь
ГОЛ! 3:3!
В. Дьяков
Пас отдал
Д. Полоз
90'
ГОЛ! 2:3!
А. Дзюба
Пас отдал
Т. Калачев
89'
84'
Замена
И. Пикущак
️️️️
М. Якубко
Желтая карточка
А. Логашов
78'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Джано
77'
75'
Замена
З. Сираков
️️️️
Г. Пеев
Желтая карточка
Ф. Синама-Понголь
74'
72'
Вторая желтая
Я. Вавржиняк
69'
Желтая карточка
М. Канунников
Желтая карточка
Баштуш
62'
58'
Желтая карточка
Я. Вавржиняк
Замена
Г. Габулов
️️️️
А. Фатуллаев
57'
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
К. Гуелор Канга
55'
49'
ГОЛ! 1:3!
А. Коломейцев
Пас отдал
М. Канунников
46'
Замена
М. Канунников
️️️️
Ф. Огуде
31'
Желтая карточка
А. Коломейцев
28'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Огуде
Пас отдал
М. Якубко
ГОЛ! 1:1!
Т. Калачев
Пас отдал
Джано
18'
4'
ГОЛ! 0:1!
Я. Вавржиняк
Пас отдал
М. Якубко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Джано
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
25
Дамиан Збожень
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЛП
5
Януш Гол
ЦП
40
Благо
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
8
Фегор Огуде
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
14
Константин Васильев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
4-2-3-1
1
Плетикоса
19
Милич
0
Дьяков
15
Баштуш
43
Логашов
8
Гацкан
15
Фатуллаев
7
Джано
8
Канга
2
Калачев
22
Дзюба
4-4-2
42
Нарубин
25
Збожень
4
Никитин
21
Белоруков
31
Вавржиняк
7
Пеев
5
Гол
40
Благо
18
Коломейцев
26
Якубко
8
Огуде
15
Фатуллаев
8
Габулов
8
Габулов
15
Фатуллаев
7
Джано
7
Полоз
7
Полоз
7
Джано
8
Канга
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
8
Канга
7
Пеев
14
Сираков
14
Сираков
7
Пеев
26
Якубко
10
Пикущак
10
Пикущак
26
Якубко
8
Огуде
99
Канунников
99
Канунников
8
Огуде
Остались в запасе
Ростов
Амкар-Пермь
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
1
Роман Герус
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Ростов - Амкар-Пермь
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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