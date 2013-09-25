Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Анжи
ЦСКА - Анжи: обзор матча 25 сентября 2013
ЦСКА
25.09.2013, среда, 20:30
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Анжи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Анжи
90'
+1
Замена
Эвертон
️️️️
П. Соломатин
88'
Желтая карточка
А. Разак
Замена
Г. Щенников
️️️️
А. Березуцкий
82'
81'
Желтая карточка
П. Соломатин
Замена
М. Гонсалес
️️️️
З. Тошич
80'
74'
Замена
А. Гатагов
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
К. Базелюк
️️️️
С. Цубер
60'
56'
Замена
А. Разак
️️️️
С. Сердеров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
7
Стивен Цубер
ЛП
17
Георгий Миланов
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ЦП
8
Жусилей
(К)
ЦП
7
Камиль Агаларов
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
25
Элвир Рахимич
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
29
Абдул Разак
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
24
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
17
Миланов
19
Вернблум
7
Цубер
3
Хонда
18
Тошич
7
Муса
4-3-1-2
41
Кержаков
4
Ангбва
8
Аделейе
88
Григалава
3
Гаджибеков
7
Агаларов
8
Жусилей
10
Ахмедов
18
Бурмистров
31
Соломатин
28
Сердеров
6
Березуцкий
42
Щенников
42
Щенников
6
Березуцкий
18
Тошич
11
Гонсалес
11
Гонсалес
18
Тошич
7
Цубер
10
Базелюк
10
Базелюк
7
Цубер
31
Соломатин
4
Эвертон
4
Эвертон
31
Соломатин
18
Бурмистров
9
Гатагов
9
Гатагов
18
Бурмистров
28
Сердеров
29
Разак
29
Разак
28
Сердеров
Остались в запасе
ЦСКА
Анжи
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Анжи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:15 (прямая)
Новости команд
Все
ЦСКА
Анжи
Кисляк начал учить испанский язык: «Интересно»
01:09
Радимов назвал самого подлого соперника, против которого играл
Вчера, 20:07
4
ЦСКА разгромил команду Аленичева
Вчера, 18:17
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 16:55
2
Сафонов ответил, кто в сборной России ферзь, а кто – конь
Вчера, 15:41
12
Кисляк начал учить испанский язык: «Интересно»
01:09
Радимов назвал самого подлого соперника, против которого играл
Вчера, 20:07
4
ЦСКА разгромил команду Аленичева
Вчера, 18:17
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 16:55
2
Сафонов ответил, кто в сборной России ферзь, а кто – конь
Вчера, 15:41
12
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+