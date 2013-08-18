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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)
ЦСКА - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 18 августа 2013
ЦСКА
18.08.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
11'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)
Замена
Г. Миланов
️️️️
К. Хонда
90'
+1
78'
Замена
А. Соснин
️️️️
Ш. Каборе
73'
Замена
И. Бальде
️️️️
Д. Сиссе
Замена
З. Тошич
️️️️
С. Думбия
71'
63'
Замена
М. Уренья
️️️️
Д. Цораев
19'
Желтая карточка
Ш. Каборе
ГОЛ! 1:0!
А. Муса
Пас отдал
К. Хонда
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
71
Ивелин Попов
АП
6
Давид Цораев
ПВ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
ЦСКА
71
Сергей Ревякин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
19
Вернблум
7
Цубер
66
Дзагоев
3
Хонда
7
Муса
22
Думбия
4-2-3-1
31
Беленов
34
Козлов
2
Шандао
5
Деальберт
8
Бугаев
77
Каборе
8
Тлисов
6
Цораев
71
Попов
11
Букур
12
Сиссе
3
Хонда
17
Миланов
17
Миланов
3
Хонда
22
Думбия
18
Тошич
18
Тошич
22
Думбия
77
Каборе
23
Соснин
23
Соснин
77
Каборе
12
Сиссе
6
Бальде
6
Бальде
12
Сиссе
6
Цораев
11
Уренья
11
Уренья
6
Цораев
Остались в запасе
ЦСКА
Кубань (ЛФЛ)
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
71
Сергей Ревякин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
90
Никита Безлихотнов
ПВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
88
Арсен Хубулов
ПП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
71
Сергей Ревякин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
90
Никита Безлихотнов
ПВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
88
Арсен Хубулов
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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