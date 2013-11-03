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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Днепр
Металлург - Днепр: обзор матча 03 ноября 2013
Металлург
03.11.2013, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Днепр
58'
В. Чечер
13'
Е. Коноплянка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Днепр
90'
+5
Вторая желтая
Р. Зозуля
Замена
А. Барановский
️️️️
К. Макридис
90'
+4
89'
Желтая карточка
Р. Зозуля
87'
Желтая карточка
Матеус
Желтая карточка
Г. Нельсон
83'
82'
Замена
А. Федецкий
️️️️
Е. Чеберячко
Замена
Даниэль
️️️️
Александре
82'
61'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Канкава
60'
Желтая карточка
И. Стринич
ГОЛ! 1:1!
В. Чечер
Пас отдал
Данило
58'
54'
Замена
Матеус
️️️️
Е. Селезнев
Желтая карточка
Данило
45'
+1
Замена
Данило
️️️️
Н. Морозюк
31'
13'
ГОЛ! 0:1!
Е. Коноплянка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Александр Насонов
ЛП
6
Николай Морозюк
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
14
Александре
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
20
Жулиано
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
35
Евгений Трояновский
ЦП
90
Данило
ЦП
19
Даниэль
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
3-5-1-1
13
Бандура
4
Прийма
44
Чечер
31
Зотов
23
Насонов
10
Лазич
8
Нельсон
14
Александре
6
Морозюк
13
Макридис
18
Мораес
4-2-2-2
71
Бойко
5
Мандзюк
23
Стринич
14
Чеберячко
3
Мазух
29
Ротань
23
Канкава
20
Жулиано
22
Коноплянка
10
Зозуля
11
Селезнев
14
Александре
19
Даниэль
19
Даниэль
14
Александре
13
Макридис
22
Барановский
22
Барановский
13
Макридис
6
Морозюк
90
Данило
90
Данило
6
Морозюк
14
Чеберячко
44
Федецкий
44
Федецкий
14
Чеберячко
23
Канкава
9
Калинич
9
Калинич
23
Канкава
11
Селезнев
99
Матеус
99
Матеус
11
Селезнев
Остались в запасе
Металлург
Днепр
35
Евгений Трояновский
ЦП
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
79
Юрий Панькив
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
16
Бруно Гама
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
35
Евгений Трояновский
ЦП
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
79
Юрий Панькив
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
16
Бруно Гама
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Металлург - Днепр
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Металлург
Новости команд
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