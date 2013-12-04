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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Металлист
Днепр - Металлист: обзор матча 04 декабря 2013
Днепр
04.12.2013, среда, 22:00
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Металлист
10'
В. Мандзюк
14'
Р. Зозуля
31'
Эдмар
82'
М. Девич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Металлист
90'
+5
Замена
В. Гоменюк
️️️️
М. Девич
90'
+2
Желтая карточка
Р. Моледо
Замена
А. Влад
️️️️
Дуглас
84'
Желтая карточка
А. Федецкий
83'
82'
ГОЛ! 2:2!
М. Девич
Пас отдал
Марлос
76'
Желтая карточка
Д. Соуза
Желтая карточка
Д. Бойко
72'
72'
Замена
Марлос
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
Жулиано
70'
Замена
Жулиано
️️️️
Е. Селезнев
61'
46'
Замена
А. Горяинов
️️️️
В. Дишленкович
Замена
А. Федецкий
️️️️
И. Стринич
46'
Замена
Дуглас
️️️️
О. Мазух
46'
Желтая карточка
Д. Канкава
31'
31'
ГОЛ! 2:1!
Эдмар
ГОЛ! 2:0!
Р. Зозуля
Пас отдал
И. Стринич
14'
13'
Замена
С. Бланко
️️️️
К. Хавьер
ГОЛ! 1:0!
В. Мандзюк
Пас отдал
Р. Ротань
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
2
Александр Азацкий
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
7
Диего Соуза
ОП
8
Эдмар
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
32
Марко Девич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Днепр
91
Игорь Варцаба
ВР
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
Металлист
35
Богдан Шуст
ВР
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Марлос
ПВ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
4-2-1-3
71
Бойко
23
Стринич
3
Мазух
14
Чеберячко
5
Мандзюк
29
Ротань
23
Канкава
22
Коноплянка
99
Матеус
11
Селезнев
10
Зозуля
4-1-2-1-2
81
Дишленкович
19
Ксенз
18
Гуйе
4
Моледо
2
Азацкий
7
Соуза
8
Эдмар
7
Соса
10
Хавьер
10
Гомес
32
Девич
Дуглас
2
Влад
2
Влад
Дуглас
3
Мазух
23
Дуглас
23
Дуглас
3
Мазух
23
Стринич
44
Федецкий
44
Федецкий
23
Стринич
11
Селезнев
20
Жулиано
20
Жулиано
11
Селезнев
81
Дишленкович
29
Горяинов
29
Горяинов
81
Дишленкович
10
Хавьер
29
Бланко
29
Бланко
10
Хавьер
10
Гомес
10
Марлос
10
Марлос
10
Гомес
32
Девич
8
Гоменюк
8
Гоменюк
32
Девич
Остались в запасе
Днепр
Металлист
91
Игорь Варцаба
ВР
27
Ян Лаштувка
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
55
Александр Нойок
ОП
35
Богдан Шуст
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
Остались в запасе
91
Игорь Варцаба
ВР
27
Ян Лаштувка
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
55
Александр Нойок
ОП
35
Богдан Шуст
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Днепр - Металлист
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Днепр-Арена
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