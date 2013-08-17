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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Металлург
Мариуполь - Металлург: обзор матча 17 августа 2013
Мариуполь
17.08.2013, суббота, 17:30
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Металлург
49'
С. Шевчук
55'
В. Кулач
80'
С. Шевчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Металлург
Замена
Р. Кисиль
️️️️
В. Федотов
88'
80'
Замена
Е. Трояновский
️️️️
К. Мкртчян
ГОЛ! 3:0!
С. Шевчук
Пас отдал
В. Кулач
80'
Замена
С. Яворский
️️️️
Р. Емельянов
79'
Замена
Р. Фомин
️️️️
А. Мандзюк
74'
58'
Замена
М. Дегтярёв
️️️️
Г. Нельсон
ГОЛ! 2:0!
В. Кулач
Пас отдал
С. Шевчук
55'
ГОЛ! 1:0!
С. Шевчук
49'
46'
Замена
Александре
️️️️
В. Димитров
Желтая карточка
В. Федотов
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
19
Виталий Федотов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
10
Владислав Кулач
ЦФ
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Велизар Димитров
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
14
Руслан Кисиль
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
19
Руслан Фомин
ЦФ
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
35
Евгений Трояновский
ЦП
33
Руслан Мамутов
ЦП
14
Александре
ЦП
19
Даниэль
ЦФ
3-3-2-2
12
Худжамов
2
Полянский
91
Бутко
18
Ордец
5
Путивцев
92
Емельянов
32
Ищенко
19
Федотов
70
Шевчук
16
Мандзюк
10
Кулач
2-5-2-1
79
Панькив
4
Прийма
44
Чечер
6
Морозюк
19
Мкртчян
8
Нельсон
84
Голайдо
23
Насонов
13
Макридис
18
Димитров
18
Мораес
19
Федотов
14
Кисиль
14
Кисиль
19
Федотов
92
Емельянов
13
Яворский
13
Яворский
92
Емельянов
16
Мандзюк
19
Фомин
19
Фомин
16
Мандзюк
8
Нельсон
9
Дегтярёв
9
Дегтярёв
8
Нельсон
19
Мкртчян
35
Трояновский
35
Трояновский
19
Мкртчян
18
Димитров
14
Александре
14
Александре
18
Димитров
Остались в запасе
Мариуполь
Металлург
11
Вячеслав Чурко
ПВ
23
Игорь Бажан
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
19
Даниэль
ЦФ
33
Руслан Мамутов
ЦП
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
11
Вячеслав Чурко
ПВ
23
Игорь Бажан
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
Остались в запасе
19
Даниэль
ЦФ
33
Руслан Мамутов
ЦП
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Мариуполь - Металлург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Скрипак
(Киев)
Стадион:
Ильичевец
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