Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Анжи
Зенит - Анжи: обзор матча 08 мая 2013
Зенит
08.05.2013, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Анжи
60'
С. Это'О
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Анжи
90'
Замена
Л. Траоре
️️️️
С. Это'О
89'
Травма
С. Это'О
84'
Замена
О. Ахмедов
️️️️
Жусилей
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Анюков
79'
Замена
В. Файзулин
️️️️
К. Зырянов
69'
Желтая карточка
Т. Губочан
64'
60'
ГОЛ! 0:1!
С. Это'О
Желтая карточка
Р. Широков
45'
+2
34'
Желтая карточка
Ю. Жирков
19'
Замена
Э. Спахич
️️️️
Эвертон
16'
Травма
Эвертон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
(К)
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
28
Аксель Витсель
ПП
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Юрий Жирков
ЛВ
8
Жусилей
ОП
19
Лассана Диарра
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ПВ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
4-1-4-1
16
Малафеев
15
Губочан
6
Ломбертс
13
Нету
22
Анюков
27
Денисов
10
Данни
15
Широков
18
Зырянов
28
Витсель
7
Халк
4-2-3-1
30
Габулов
3
Гаджибеков
4
Эвертон
30
Карлос
13
Тагирбеков
8
Жусилей
19
Диарра
11
Буссуфа
10
Виллиан
18
Жирков
9
Это'О
18
Зырянов
20
Файзулин
20
Файзулин
18
Зырянов
22
Анюков
11
Бухаров
11
Бухаров
22
Анюков
4
Эвертон
4
Спахич
4
Спахич
4
Эвертон
8
Жусилей
10
Ахмедов
10
Ахмедов
8
Жусилей
9
Это'О
90
Траоре
90
Траоре
9
Это'О
Остались в запасе
Зенит
Анжи
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Анжи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:45 (прямая) "Спорт 1" 19:25 (прямая)
Новости команд
Все
Зенит
Анжи
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
20:31
Реакция зенитовца Аугусто на снег в Петербурге
19:51
1
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
18:49
11
«Трабзонспор» везет на матч с «Зенитом» юношеский состав, несмотря на полученную крупную сумму
18:23
31
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
16:55
2
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
20:31
Реакция зенитовца Аугусто на снег в Петербурге
19:51
1
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
18:49
11
«Трабзонспор» везет на матч с «Зенитом» юношеский состав, несмотря на полученную крупную сумму
18:23
31
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
16:55
2
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+