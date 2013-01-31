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Расписание матчей
Шахтер - ЦСКА
Шахтер - ЦСКА: обзор матча 31 января 2013
Шахтер
31.01.2013, четверг, 19:00
Copa del Sol, группа B
2 : 0
Завершен
ЦСКА
47'
Г. Мхитарян
61'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - ЦСКА
80'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
А. Дзагоев
Замена
М. Девич
️️️️
Л. Адриано
73'
Замена
Илсиньо
️️️️
Д. Срна
72'
Замена
Эдуардо
️️️️
Д. Коста
72'
71'
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
70'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
П. Вернблум
Замена
Тайсон
️️️️
Г. Мхитарян
61'
Замена
Д. Чигринский
️️️️
С. Кривцов
61'
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
Т. Степаненко
61'
ГОЛ! 2:0!
Л. Адриано
61'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
54'
Желтая карточка
Л. Адриано
52'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Фернандиньо
47'
Замена
А. Каниболоцкий
️️️️
А. Пятов
46'
46'
Замена
З. Тошич
️️️️
А. Цауня
46'
Замена
А. Березуцкий
️️️️
В. Березуцкий
46'
Замена
С. Чепчугов
️️️️
И. Акинфеев
Желтая карточка
Д. Коста
38'
17'
Замена
Г. Щенников
️️️️
М. Фернандес
14'
Травма
М. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Алекс Тейшейра
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Александр Цауня
ПП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
ЦСКА
71
Сергей Ревякин
ВР
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
4-2-1-2-1
30
Пятов
15
Рац
27
Кривцов
44
Ракицкий
33
Срна
5
Фернандиньо
27
Степаненко
22
Мхитарян
11
Тейшейра
11
Коста
4
Адриано
4-2-2-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
20
Эльм
19
Вернблум
19
Цауня
66
Дзагоев
19
Вагнер Лав
8
Панченко
30
Пятов
1
Каниболоцкий
1
Каниболоцкий
30
Пятов
27
Кривцов
19
Чигринский
19
Чигринский
27
Кривцов
27
Степаненко
24
Гречишкин
24
Гречишкин
27
Степаненко
33
Срна
77
Илсиньо
77
Илсиньо
33
Срна
4
Адриано
32
Девич
32
Девич
4
Адриано
22
Мхитарян
11
Тайсон
11
Тайсон
22
Мхитарян
11
Коста
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Коста
66
Дзагоев
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
66
Дзагоев
35
Акинфеев
1
Чепчугов
1
Чепчугов
35
Акинфеев
6
Фернандес
42
Щенников
42
Щенников
6
Фернандес
24
Березуцкий
6
Березуцкий
6
Березуцкий
24
Березуцкий
19
Вернблум
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
19
Вернблум
19
Цауня
18
Тошич
18
Тошич
19
Цауня
Остались в запасе
Шахтер
ЦСКА
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
71
Сергей Ревякин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Остались в запасе
71
Сергей Ревякин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Шахтер - ЦСКА
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Ла Манга
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:25 (прямая)
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