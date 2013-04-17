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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Кубань (ЛФЛ)
Зенит - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 17 апреля 2013
Зенит
17.04.2013, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Кубань (ЛФЛ)
ГОЛ!
С. Семак
4:3
Пенальти не реализован!
Леандро
ГОЛ!
А. Витсель
3:3
ГОЛ!
Д. Цораев
2:3
Пенальти не реализован!
И. Денисов
Пенальти не реализован!
А. Деальберт
Пенальти не реализован!
В. Файзулин
Пенальти не реализован!
Ш. Каборе
ГОЛ!
А. Лукович
2:2
ГОЛ!
И. Попов
1:2
ГОЛ!
А. Кержаков
1:1
ГОЛ!
Г. Букур
0:1
113'
Замена
Г. Букур
️️️️
А. Ионов
102'
Желтая карточка
А. Деальберт
85'
Замена
Ш. Каборе
️️️️
М. Пиццелли
83'
Замена
И. Попов
️️️️
А. Соснин
Замена
С. Семак
️️️️
Р. Широков
74'
Замена
В. Файзулин
️️️️
В. Быстров
67'
Замена
А. Лукович
️️️️
Л. Нету
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ПЗ
31
Леандро
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Маркос Пиццелли
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Давид Цораев
ПВ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
2
Шандао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
4-1-2-2-1
16
Малафеев
15
Губочан
6
Ломбертс
13
Нету
22
Анюков
27
Денисов
15
Широков
28
Витсель
10
Данни
34
Быстров
11
Кержаков
4-1-1-3-1
31
Беленов
8
Тлисов
5
Деальберт
5
Армаш
8
Бугаев
31
Леандро
23
Соснин
6
Цораев
9
Пиццелли
11
Ионов
21
Никулаэ
13
Нету
3
Лукович
3
Лукович
13
Нету
34
Быстров
20
Файзулин
20
Файзулин
34
Быстров
15
Широков
37
Семак
37
Семак
15
Широков
11
Ионов
11
Букур
11
Букур
11
Ионов
9
Пиццелли
77
Каборе
77
Каборе
9
Пиццелли
23
Соснин
71
Попов
71
Попов
23
Соснин
Остались в запасе
Зенит
Кубань (ЛФЛ)
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
85
Богдан Карюкин
ВР
2
Шандао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
2
Шандао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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Информация о матче
Стадион:
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