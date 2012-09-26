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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Томь - ЦСКА
Томь - ЦСКА: обзор матча 26 сентября 2012
Томь
26.09.2012, среда, 16:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
ЦСКА
41'
А. Цауня
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Томь - ЦСКА
84'
Замена
К. Инсунг
️️️️
П. Мамаев
80'
Замена
Секу
️️️️
Р. Нетфуллин
Желтая карточка
А. Аравин
78'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
А. Димидко
74'
Замена
П. Голышев
️️️️
А. Горбанец
58'
Желтая карточка
П. Николов
54'
52'
Желтая карточка
Г. Щенников
Желтая карточка
Р. Сабитов
43'
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Цауня
Желтая карточка
А. Черевко
32'
Желтая карточка
А. Горбанец
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
26
Александр Черевко
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
(К)
ЦЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
2
Алексей Аравин
ПЗ
32
Никита Баженов
ЛП
34
Ренат Сабитов
ОП
2
Александр Димидко
ОП
15
Валерий Сорокин
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
9
Иван Нагибин
ПП
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
(К)
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
19
Александр Цауня
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
52
Равиль Нетфуллин
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Томь
18
Петр Вашек
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
ЦСКА
71
Сергей Ревякин
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
7
Гела Засеев
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
26
Секу
ПП
10
Константин Базелюк
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
4-2-3-1
31
Астахов
26
Черевко
8
Омельянчук
22
Николов
2
Аравин
34
Сабитов
2
Димидко
32
Баженов
15
Сорокин
9
Нагибин
32
Горбанец
4-2-2-2
1
Чепчугов
14
Набабкин
6
Березуцкий
5
Васин
42
Щенников
19
Вернблум
19
Цауня
66
Дзагоев
10
Мамаев
52
Нетфуллин
7
Муса
2
Димидко
44
Башкиров
44
Башкиров
2
Димидко
32
Горбанец
72
Голышев
72
Голышев
32
Горбанец
10
Мамаев
77
Инсунг
77
Инсунг
10
Мамаев
52
Нетфуллин
26
Секу
26
Секу
52
Нетфуллин
Остались в запасе
Томь
ЦСКА
18
Петр Вашек
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
71
Сергей Ревякин
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
7
Гела Засеев
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Остались в запасе
71
Сергей Ревякин
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
7
Гела Засеев
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Томь - ЦСКА
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 16:25 (прямая)
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