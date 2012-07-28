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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Таврия
Мариуполь - Таврия: обзор матча 28 июля 2012
Мариуполь
28.07.2012, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Таврия
18'
Ю. Путраш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Таврия
90'
+2
Желтая карточка
О. Гуменюк
Замена
А. Мандзюк
️️️️
Д. Кожанов
76'
71'
Желтая карточка
М. Любичич
Желтая карточка
А. Мандзюк
71'
69'
Замена
О. Гуменюк
️️️️
А. Шиндер
63'
Замена
М. Фещук
️️️️
М. Калиниченко
Замена
Д. Таргамадзе
️️️️
К. Кравченко
62'
32'
Замена
С. Назаренко
️️️️
Ф. Кубик
18'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Путраш
Пас отдал
А. Буссаиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
25
Виталий Виценец
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
24
Константин Кравченко
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
8
Эдуардо
ЦЗ
15
Селио
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
27
Гомес
ОП
25
Максим Калиниченко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
16
Марко Нэ
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
10
Максим Фещук
ЦФ
4-1-5
12
Худжамов
5
Путивцев
33
Чижов
91
Бутко
32
Ищенко
92
Емельянов
19
Федотов
24
Кравченко
9
Кожанов
30
Окриашвили
25
Виценец
3-3-2-1
13
Кахриман
5
Езерский
8
Эдуардо
15
Селио
20
Буссаиди
27
Гомес
7
Кубик
25
Калиниченко
29
Любичич
7
Шиндер
24
Кравченко
99
Таргамадзе
99
Таргамадзе
24
Кравченко
9
Кожанов
16
Мандзюк
16
Мандзюк
9
Кожанов
7
Кубик
9
Назаренко
9
Назаренко
7
Кубик
7
Шиндер
30
Гуменюк
30
Гуменюк
7
Шиндер
25
Калиниченко
10
Фещук
10
Фещук
25
Калиниченко
Остались в запасе
Мариуполь
Таврия
55
Максим Ковалев
ЦЗ
23
Игорь Бажан
ВР
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
23
Сергей Погорелый
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
16
Марко Нэ
ЦП
Остались в запасе
55
Максим Ковалев
ЦЗ
23
Игорь Бажан
ВР
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
Остались в запасе
23
Сергей Погорелый
ВР
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
16
Марко Нэ
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Мариуполь - Таврия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
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