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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Зенит
Кубань (ЛФЛ) - Зенит: обзор матча 28 апреля 2013
Кубань (ЛФЛ)
28.04.2013, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Зенит
24'
Д. Никулаэ
31'
И. Попов
7'
К. Зырянов
64'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Зенит
Желтая карточка
Леандро
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Т. Губочан
Замена
В. Кулик
️️️️
М. Пиццелли
69'
67'
Желтая карточка
М. Родич
66'
Замена
А. Витсель
️️️️
К. Зырянов
Замена
Г. Букур
️️️️
И. Попов
65'
64'
ГОЛ! 2:2!
Данни
Пас отдал
И. Денисов
Замена
И. Бальде
️️️️
Д. Никулаэ
59'
53'
Желтая карточка
Л. Нету
46'
Замена
В. Быстров
️️️️
С. Семак
ГОЛ! 2:1!
И. Попов
31'
ГОЛ! 1:1!
Д. Никулаэ
Пас отдал
М. Пиццелли
24'
22'
Замена
М. Родич
️️️️
А. Анюков
18'
Травма
А. Анюков
Желтая карточка
А. Козлов
17'
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Зырянов
Пас отдал
Халк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
34
Алексей Козлов
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
9
Маркос Пиццелли
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
71
Ивелин Попов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
(К)
ЦП
37
Сергей Семак
ПП
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
23
Антон Соснин
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
34
Козлов
2
Шандао
5
Деальберт
31
Леандро
77
Каборе
8
Тлисов
9
Пиццелли
71
Попов
11
Ионов
21
Никулаэ
4-1-4-1
16
Малафеев
22
Анюков
13
Нету
6
Ломбертс
15
Губочан
27
Денисов
37
Семак
18
Зырянов
15
Широков
10
Данни
7
Халк
71
Попов
11
Букур
11
Букур
71
Попов
9
Пиццелли
55
Кулик
55
Кулик
9
Пиццелли
21
Никулаэ
6
Бальде
6
Бальде
21
Никулаэ
22
Анюков
23
Родич
23
Родич
22
Анюков
18
Зырянов
28
Витсель
28
Витсель
18
Зырянов
37
Семак
34
Быстров
34
Быстров
37
Семак
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Зенит
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Зенит
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
Новости команд
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