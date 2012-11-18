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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Амкар-Пермь
ЦСКА - Амкар-Пермь: обзор матча 18 ноября 2012
ЦСКА
18.11.2012, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
25'
Р. Эльм (П)
73'
А. Муса
90+2'
А. Цауня
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Амкар-Пермь
Замена
Секу
️️️️
А. Цауня
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
С. Нарубин
ГОЛ! 3:0!
А. Цауня
Пас отдал
А. Муса
90'
+2
Замена
З. Тошич
️️️️
А. Дзагоев
80'
78'
Замена
В. Гришин
️️️️
П. Игнатович
Замена
П. Мамаев
️️️️
К. Хонда
74'
ГОЛ! 2:0!
А. Муса
Пас отдал
А. Дзагоев
73'
66'
Желтая карточка
И. Черенчиков
64'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
В. Гаглоев
58'
Замена
И. Пикущак
️️️️
С. Матяш
Желтая карточка
П. Вернблум
39'
36'
Желтая карточка
Д. Нийхолт
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Эльм
25'
24'
Желтая карточка
Н. Мияилович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Александр Цауня
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
13
Митар Новакович
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
АП
7
Георги Пеев
(К)
ПП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
18
Зоран Тошич
ПВ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
14
Константин Васильев
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
4-2-2-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
20
Эльм
66
Дзагоев
3
Хонда
19
Цауня
7
Муса
4-4-1-1
42
Нарубин
14
Сираков
13
Новакович
79
Черенчиков
3
Мияилович
7
Пеев
18
Коломейцев
27
Гаглоев
29
Игнатович
32
Нийхолт
10
Матяш
3
Хонда
10
Мамаев
10
Мамаев
3
Хонда
19
Цауня
26
Секу
26
Секу
19
Цауня
66
Дзагоев
18
Тошич
18
Тошич
66
Дзагоев
29
Игнатович
28
Гришин
28
Гришин
29
Игнатович
27
Гаглоев
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
27
Гаглоев
10
Матяш
10
Пикущак
10
Пикущак
10
Матяш
Остались в запасе
ЦСКА
Амкар-Пермь
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Роман Герус
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Николай Трубачев
Статистика матча ЦСКА - Амкар-Пермь
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
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17.10.2026
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3 : 0
10.10.2026
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Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Кобзев (Москва)
Максим Гаврилин (Владимир)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:10 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 13:10 (прямая)
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