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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Спартак
Кубань (ЛФЛ) - Спартак: обзор матча 15 сентября 2012
Кубань (ЛФЛ)
15.09.2012, суббота, 17:00
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Спартак
27'
А. Фидлер
63'
А. Озбилиз
14'
Э. МакГиди
53'
Э. Эменике
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Спартак
Замена
Зелао
️️️️
А. Ионов
90'
+3
Желтая карточка
А. Прудников
90'
79'
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Ари
72'
Замена
Кариока
️️️️
К. Чельстрем
Замена
А. Прудников
️️️️
В. Кулик
71'
63'
Желтая карточка
Э. МакГиди
ГОЛ! 2:2!
А. Озбилиз
63'
Замена
И. Попов
️️️️
И. Лоло
61'
53'
ГОЛ! 1:2!
Э. Эменике
Пас отдал
Д. Комбаров
46'
Замена
Э. Эменике
️️️️
А. Дзюба
Пенальти не реализован!
И. Бальде
45'
44'
Желтая карточка
М. Сухи
42'
Желтая карточка
Д. Билялетдинов
Желтая карточка
И. Армаш
40'
37'
Желтая карточка
А. Дзюба
ГОЛ! 1:1!
А. Фидлер
27'
14'
ГОЛ! 0:1!
Э. МакГиди
Пас отдал
Ари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
55
Владислав Кулик
(К)
ЦП
8
Артур Тлисов
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
14
Динияр Билялетдинов
ЛВ
27
Ромуло
ОП
4
Ким Чельстрем
ОП
22
Артем Дзюба
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
26
Зелао
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
71
Ивелин Попов
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
5
Кариока
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Беленов
5
Лоло
5
Армаш
5
Деальберт
34
Козлов
10
Фидлер
55
Кулик
8
Тлисов
23
Озбилиз
11
Ионов
6
Бальде
4-2-2-2
31
Дикань
9
Комбаров
17
Сухи
2
Инсаурральде
23
Комбаров
27
Ромуло
4
Чельстрем
46
МакГиди
14
Билялетдинов
39
Ари
22
Дзюба
11
Ионов
26
Зелао
26
Зелао
11
Ионов
5
Лоло
71
Попов
71
Попов
5
Лоло
55
Кулик
89
Прудников
89
Прудников
55
Кулик
39
Ари
14
Хурадо
14
Хурадо
39
Ари
4
Чельстрем
5
Кариока
5
Кариока
4
Чельстрем
22
Дзюба
10
Эменике
10
Эменике
22
Дзюба
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Спартак
85
Богдан Карюкин
ВР
11
Георге Букур
ЛП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
30
Сергей Песьяков
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
11
Георге Букур
ЛП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Спартак
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Суховерхов Сергей (г. Воронеж) Данченко Валерий (г. Уфа)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
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