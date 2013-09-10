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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Украина - Англия
Украина - Англия: обзор матча 10 сентября 2013
Украина
10.09.2013, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
0 : 0
Завершен
Англия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Англия
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
А. Ярмоленко
90'
+2
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Р. Зозуля
88'
86'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Т. Уолкотт
70'
Желтая карточка
К. Уокер
Замена
Р. Безус
️️️️
О. Гусев
67'
66'
Замена
Э. Янг
️️️️
Д. Уилшир
Желтая карточка
А. Кучер
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
(К)
ЦЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
21
Эдмар
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
АП
9
Олег Гусев
ПП
8
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
4
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
18
Джек Уилшир
АП
14
Тео Уолкотт
ПП
20
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Украина
1
Максим Коваль
ВР
23
Рустам Худжамов
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
15
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
ОП
2
Денис Дедечко
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
22
Марко Девич
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Англия
13
Бен Фостер
ВР
0
Джон Радди
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Стивен Колкер
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
19
Том Клеверли
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Пятов
13
Шевчук
5
Кучер
3
Хачериди
17
Федецкий
6
Степаненко
21
Эдмар
9
Гусев
10
Коноплянка
7
Ярмоленко
8
Зозуля
4-4-1-1
1
Харт
2
Уокер
15
Кэхилл
16
Ягиелка
3
Коул
14
Уолкотт
4
Милнер
4
Джеррард
8
Лэмпард
18
Уилшир
20
Ламберт
7
Ярмоленко
15
Хомченовский
15
Хомченовский
7
Ярмоленко
9
Гусев
18
Безус
18
Безус
9
Гусев
8
Зозуля
11
Селезнев
11
Селезнев
8
Зозуля
18
Уилшир
18
Янг
18
Янг
18
Уилшир
14
Уолкотт
19
Клеверли
19
Клеверли
14
Уолкотт
Остались в запасе
Украина
Англия
1
Максим Коваль
ВР
23
Рустам Худжамов
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
2
Денис Дедечко
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
22
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
13
Бен Фостер
ВР
0
Джон Радди
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Стивен Колкер
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Максим Коваль
ВР
23
Рустам Худжамов
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
2
Денис Дедечко
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
22
Марко Девич
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Фостер
ВР
0
Джон Радди
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Стивен Колкер
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Украина - Англия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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