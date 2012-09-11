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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Англия - Украина
Англия - Украина: обзор матча 11 сентября 2012
Англия
11.09.2012, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
1 : 1
Завершен
Украина
87'
Ф. Лэмпард (П)
39'
Е. Коноплянка
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Украина
Желтая карточка
Г. Джонсон
90'
+3
90'
+2
Замена
С. Назаренко
️️️️
Р. Ротань
89'
Замена
М. Девич
️️️️
Р. Зозуля
Вторая желтая
С. Джеррард
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Лэмпард
87'
86'
Желтая карточка
Е. Хачериди
79'
Желтая карточка
Д. Гармаш
75'
Замена
В. Шевчук
️️️️
Е. Селин
Желтая карточка
Д. Милнер
74'
Замена
Р. Бертранд
️️️️
Л. Бэйнс
73'
Желтая карточка
Д. Лескотт
70'
Замена
Д. Старридж
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
69'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Т. Клеверли
62'
56'
Желтая карточка
Е. Селин
Желтая карточка
С. Джеррард
54'
Желтая карточка
Д. Дефо
47'
39'
ГОЛ! 0:1!
Е. Коноплянка
Пас отдал
Р. Ротань
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
4
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
19
Том Клеверли
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
2
Евгений Селин
ЛЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
9
Олег Гусев
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
(К)
ОП
19
Денис Гармаш
АП
14
Руслан Ротань
ПП
8
Роман Зозуля
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Англия
0
Джон Радди
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
0
Джейк Ливермор
ОП
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Адам Лаллана
АП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Украина
23
Андрей Дикань
ВР
1
Максим Коваль
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
18
Роман Безус
ЦП
18
Сергей Назаренко
ЦП
22
Марко Девич
ЦФ
4-5-1
1
Харт
3
Бэйнс
5
Лескотт
16
Ягиелка
2
Джонсон
8
Лэмпард
11
Окслэд-Чемберлен
4
Джеррард
19
Клеверли
4
Милнер
9
Дефо
4-1-1-2-2
12
Пятов
9
Гусев
3
Хачериди
20
Ракицкий
2
Селин
4
Тимощук
14
Ротань
19
Гармаш
10
Коноплянка
7
Ярмоленко
8
Зозуля
3
Бэйнс
21
Бертранд
21
Бертранд
3
Бэйнс
19
Клеверли
14
Уэлбек
14
Уэлбек
19
Клеверли
11
Окслэд-Чемберлен
15
Старридж
15
Старридж
11
Окслэд-Чемберлен
2
Селин
13
Шевчук
13
Шевчук
2
Селин
14
Ротань
18
Назаренко
18
Назаренко
14
Ротань
8
Зозуля
22
Девич
22
Девич
8
Зозуля
Остались в запасе
Англия
Украина
0
Джон Радди
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
0
Джейк Ливермор
ОП
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Адам Лаллана
АП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
23
Андрей Дикань
ВР
1
Максим Коваль
ВР
2
Богдан Бутко
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
18
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
0
Джон Радди
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
0
Джейк Ливермор
ОП
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Адам Лаллана
АП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
23
Андрей Дикань
ВР
1
Максим Коваль
ВР
2
Богдан Бутко
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
18
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Англия - Украина
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
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