Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Италия - Хорватия
Италия - Хорватия: обзор матча 14 июня 2012
Италия
14.06.2012, четверг, 20:00
Чемпионат Европы, группа C, 2 тур
1 : 1
Завершен
Хорватия
39'
А. Пирло
72'
М. Манджукич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Хорватия
+4
Замена
Н. Кранчар
️️️️
М. Манджукич
+4
Травма
М. Манджукич
Желтая карточка
Г. Шильденфельд
Замена
С. Джовинко
️️️️
А. Кассано
Замена
Эдуардо
️️️️
Н. Елавич
Желтая карточка
Р. Монтоливо
ГОЛ! 1:1!
М. Манджукич
Пас отдал
И. Стринич
Замена
А. Ди Натале
️️️️
М. Балотелли
Замена
Д. Праньич
️️️️
И. Перишич
Замена
Р. Монтоливо
️️️️
Т. Мотта
Желтая карточка
Т. Мотта
ГОЛ! 1:0!
А. Пирло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
23
Эмануэле Джаккерини
ЛП
10
Тиаго Мотта
ОП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
10
Антонио Кассано
ЦФ
9
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Иван Стринич
ЛЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
11
Дарио Срна
(К)
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
7
Иван Ракитич
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
0
Никица Елавич
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Италия
14
Морган Де Санктис
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Антонио Ди Натале
ЦФ
17
Фабио Борини
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
Хорватия
12
Иван Келава
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Юрица Булят
ЦЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
19
Милан Бадель
ЦП
16
Томислав Дуймович
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
22
Эдуардо
ЦФ
3-1-4-2
1
Буффон
3
Кьеллини
16
Де Росси
19
Бонуччи
10
Мотта
23
Джаккерини
21
Пирло
8
Маркизио
0
Маджо
9
Балотелли
10
Кассано
4-3-1-2
1
Плетикоса
11
Срна
5
Чорлука
13
Шильденфельд
3
Стринич
7
Ракитич
8
Вукоевич
10
Модрич
14
Перишич
17
Манджукич
0
Елавич
10
Мотта
18
Монтоливо
18
Монтоливо
10
Мотта
9
Балотелли
11
Ди Натале
11
Ди Натале
9
Балотелли
10
Кассано
10
Джовинко
10
Джовинко
10
Кассано
14
Перишич
3
Праньич
3
Праньич
14
Перишич
17
Манджукич
19
Кранчар
19
Кранчар
17
Манджукич
0
Елавич
22
Эдуардо
22
Эдуардо
0
Елавич
Остались в запасе
Италия
Хорватия
14
Морган Де Санктис
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
12
Иван Келава
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Юрица Булят
ЦЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
19
Милан Бадель
ЦП
16
Томислав Дуймович
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
14
Морган Де Санктис
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
12
Иван Келава
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Юрица Булят
ЦЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
19
Милан Бадель
ЦП
16
Томислав Дуймович
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Италия - Хорватия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Майкл Малларки
Питер Керкап
Дополнительные помощники:
Мартин Аткинсон
Марк Клаттенбург
Резервный судья:
Павел Краловец (Чехия)
Стадион:
Городской стадион
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:00 (прямая) "Россия 1" 19:55 (прямая)
Новости команд
Все
Италия
Хорватия
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
2
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
Вчера, 23:03
3
Италия – Франция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Англия – Хорватия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Италия – Франция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Матерацци заявил, что мог умереть от удара Зидана в финале ЧМ-2006
Вчера, 13:38
1
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
2
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
Вчера, 23:03
3
Англия – Хорватия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+