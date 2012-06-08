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Расписание матчей
Евро-2024
Россия - Чехия
Россия - Чехия: обзор матча 08 июня 2012
Россия
08.06.2012, пятница, 22:45
Чемпионат Европы, группа A, 1 тур
4 : 1
Завершен
Чехия
15'
А. Дзагоев
24'
Р. Широков
79'
А. Дзагоев
82'
Р. Павлюченко
52'
В. Пиларж
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Чехия
Замена
Д. Лафата
️️️️
М. Барош
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Дзагоев
ГОЛ! 4:1!
Р. Павлюченко
Пас отдал
А. Аршавин
ГОЛ! 3:1!
А. Дзагоев
Пас отдал
Р. Павлюченко
Замена
М. Петржела
️️️️
П. Ирачек
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
А. Кержаков
ГОЛ! 2:1!
В. Пиларж
Пас отдал
Я. Плашил
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
Я. Режек
ГОЛ! 2:0!
Р. Широков
Пас отдал
А. Аршавин
ГОЛ! 1:0!
А. Дзагоев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
16
Вячеслав Малафеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
10
Андрей Аршавин
(К)
ЛВ
7
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
10
Константин Зырянов
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Чехия
1
Петр Чех
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
12
Вацлав Пиларж
ЛВ
9
Ян Режек
ЛВ
0
Петр Ирачек
ЦП
13
Ярослав Плашил
ЦП
10
Томаш Росицки
(К)
АП
15
Милан Барош
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Россия
1
Антон Шунин
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
3
Роман Шаронов
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
23
Игорь Семшов
ЦП
9
Марат Измайлов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
19
Роман Павлюченко
ЦФ
20
Павел Погребняк
ЦФ
Чехия
16
Ян Лаштувка
ВР
23
Ярослав Дробны
ВР
8
Давид Лимберски
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
12
Франтишек Райторал
ПЗ
8
Владимир Дарида
ЦП
14
Даниэль Коларж
ЦП
17
Томаш Хюбшман
ЦП
0
Милан Петржела
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
7
Томаш Нецид
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Малафеев
18
Жирков
4
Игнашевич
6
Березуцкий
2
Анюков
7
Денисов
15
Широков
10
Зырянов
9
Дзагоев
10
Аршавин
11
Кержаков
4-2-3-1
1
Чех
4
Гебре Селасси
4
Хубник
6
Сивок
3
Кадлец
0
Ирачек
13
Плашил
12
Пиларж
10
Росицки
9
Режек
15
Барош
9
Дзагоев
9
Кокорин
9
Кокорин
9
Дзагоев
11
Кержаков
19
Павлюченко
19
Павлюченко
11
Кержаков
9
Режек
17
Хюбшман
17
Хюбшман
9
Режек
0
Ирачек
0
Петржела
0
Петржела
0
Ирачек
15
Барош
21
Лафата
21
Лафата
15
Барош
Остались в запасе
Россия
Чехия
1
Антон Шунин
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
3
Роман Шаронов
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
23
Игорь Семшов
ЦП
9
Марат Измайлов
ПП
20
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
16
Ян Лаштувка
ВР
23
Ярослав Дробны
ВР
8
Давид Лимберски
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
12
Франтишек Райторал
ПЗ
8
Владимир Дарида
ЦП
14
Даниэль Коларж
ЦП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
7
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
3
Роман Шаронов
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
23
Игорь Семшов
ЦП
9
Марат Измайлов
ПП
20
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
16
Ян Лаштувка
ВР
23
Ярослав Дробны
ВР
8
Давид Лимберски
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
12
Франтишек Райторал
ПЗ
8
Владимир Дарида
ЦП
14
Даниэль Коларж
ЦП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
7
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Россия - Чехия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Майкл Малларки
Питер Керкап
Дополнительные помощники:
Мартин Аткинсон
Марк Клаттенбург
Резервный судья:
Жорж Соуза (Португалия)
Стадион:
Вроцлав
Где смотреть матч:
"Россия-1" 22:30 (прямая) "Спорт 1" 22:05 (прямая)
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