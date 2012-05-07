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РПЛ 2026/2027
Томь - Спартак-Нальчик
Томь - Спартак-Нальчик: обзор матча 07 мая 2012
Томь
07.05.2012, понедельник, 11:00
Россия. Премьер-лига, группа B, 43 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
42'
Е. Баляйкин
14'
Г. Рухаиа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Спартак-Нальчик
Замена
И. Гультяев
️️️️
Д. Маляка
+1
Замена
Е. Чеботару
️️️️
Р. Балов
Замена
К. Погребняк
️️️️
Н. Баженов
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
Д. Сирадзе
ГОЛ! 1:1!
Е. Баляйкин
Пас отдал
А. Сазонов
Желтая карточка
А. Захирович
Замена
А. Сазонов
️️️️
Э. Махмудов
Желтая карточка
Д. Смирнов
14'
ГОЛ! 0:1!
Г. Рухаиа
Желтая карточка
Д. Маляка
12'
11'
Желтая карточка
А. Щаницин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
18
Петр Вашек
ВР
55
Руслан Нахушев
(К)
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЛВ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ПВ
32
Никита Баженов
ЦФ
Спартак-Нальчик
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
14
Аднан Захирович
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
4
Гуджа Рухаиа
ЛП
25
Рустам Балов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Томь
25
Илья Чебану
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
15
Грайр Мкоян
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
23
Алексей Сквернюк
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
4-3-2-1
18
Вашек
55
Нахушев
22
Николов
24
Смирнов
26
Строев
15
Маляка
8
Махмудов
17
Ребко
7
Никитинский
32
Баляйкин
32
Баженов
4-3-1-2
98
Будаков
57
Абазов
14
Захирович
20
Джудович
71
Багаев
25
Балов
4
Фомин
4
Рухаиа
13
Щаницин
88
Болов
8
Сирадзе
8
Махмудов
10
Сазонов
10
Сазонов
8
Махмудов
15
Маляка
35
Гультяев
35
Гультяев
15
Маляка
32
Баженов
9
Погребняк
9
Погребняк
32
Баженов
25
Балов
37
Чеботару
37
Чеботару
25
Балов
8
Сирадзе
10
Буйтраго
10
Буйтраго
8
Сирадзе
Остались в запасе
Томь
Спартак-Нальчик
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
25
Илья Чебану
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
30
Отто
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
15
Грайр Мкоян
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
23
Алексей Сквернюк
ЦП
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
25
Илья Чебану
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
Остались в запасе
30
Отто
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
15
Грайр Мкоян
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
23
Алексей Сквернюк
ЦП
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Томь - Спартак-Нальчик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Малородов (Саратов)
Дмитрий Чельцов (Москва)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 10:40 (прямая)
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