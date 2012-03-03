Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Спартак-Нальчик
Волга - Спартак-Нальчик: обзор матча 03 марта 2012
Волга
03.03.2012, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, группа B, 33 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
61'
С. Бендзь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Спартак-Нальчик
Травма
И. Гетигежев
Замена
С. Фомин
️️️️
М. Митришев
Замена
В. Рыжков
️️️️
Ш. Бибилов
Желтая карточка
А. Захирович
Замена
А. Захирович
️️️️
Й. Голич
Замена
Н. Маляров
️️️️
Р. Аджинджал
ГОЛ! 1:0!
С. Бендзь
Пас отдал
А. Харитонов
Замена
А. Гошоков
️️️️
Д. Сирадзе
Замена
М. Кержаков
️️️️
И. Абаев
Желтая карточка
М. Митришев
Желтая карточка
С. Бендзь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Илья Абаев
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
12
Дани Бондарв
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
78
Илья Максимов
ЦП
83
Александр Харитонов
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
23
Михайта Плешан
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
Спартак-Нальчик
98
Александр Будаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ПЗ
4
Гуджа Рухаиа
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
28
Йован Голич
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
15
Грайр Мкоян
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
14
Аднан Захирович
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
4-5-1
31
Абаев
3
Гетигежев
26
Бендзь
63
Белозеров
12
Бондарв
5
Каряка
78
Максимов
83
Харитонов
20
Аджинджал
23
Плешан
21
Бибилов
4-3-2-1
98
Будаков
4
Овсиенко
71
Багаев
20
Джудович
2
Аравин
28
Голич
11
Концедалов
4
Рухаиа
95
Митришев
13
Щаницин
8
Сирадзе
31
Абаев
41
Кержаков
41
Кержаков
31
Абаев
20
Аджинджал
7
Маляров
7
Маляров
20
Аджинджал
21
Бибилов
28
Рыжков
28
Рыжков
21
Бибилов
28
Голич
14
Захирович
14
Захирович
28
Голич
95
Митришев
4
Фомин
4
Фомин
95
Митришев
8
Сирадзе
19
Гошоков
19
Гошоков
8
Сирадзе
Остались в запасе
Волга
Спартак-Нальчик
88
Гиа Григалава
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
30
Отто
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
15
Грайр Мкоян
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
88
Гиа Григалава
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Остались в запасе
30
Отто
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
15
Грайр Мкоян
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Волга - Спартак-Нальчик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Стадион:
Северный
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 13:40 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 21:50 (суббота, 3 марта) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 06:55 12:35 (воскресенье, 4 марта)
Новости команд
Все
Волга
Спартак-Нальчик
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+