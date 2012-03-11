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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Кубань (ЛФЛ)
Зенит - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 11 марта 2012
Зенит
11.03.2012, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, группа A, 34 тур
1 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
73'
Д. Лазович
39'
А. Ионов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Кубань (ЛФЛ)
Замена
Г. Букур
️️️️
М. Уренья
Замена
М. Канунников
️️️️
Р. Широков
Замена
Р. Бугаев
️️️️
А. Ионов
ГОЛ! 1:1!
Д. Лазович
Пас отдал
Р. Широков
Замена
А. Розина
️️️️
А. Аршавин
Желтая карточка
Д. Лазович
Желтая карточка
И. Денисов
Замена
Д. Лазович
️️️️
К. Зырянов
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Ионов
Желтая карточка
Б. Алвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
15
Роман Широков
ЛП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
28
Андрей Аршавин
АП
20
Виктор Файзулин
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
6
Давид Цораев
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Марко Уренья
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
37
Сергей Семак
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
4-4-1-1
16
Малафеев
6
Ломбертс
22
Алвеш
4
Кришито
15
Губочан
15
Широков
18
Зырянов
27
Денисов
20
Файзулин
28
Аршавин
11
Кержаков
4-3-1-2
31
Беленов
5
Армаш
5
Лоло
26
Зелао
15
Жавнерчик
23
Соснин
6
Цораев
55
Кулик
11
Ионов
90
Траоре
11
Уренья
28
Аршавин
27
Розина
27
Розина
28
Аршавин
18
Зырянов
27
Лазович
27
Лазович
18
Зырянов
15
Широков
99
Канунников
99
Канунников
15
Широков
11
Ионов
8
Бугаев
8
Бугаев
11
Ионов
11
Уренья
11
Букур
11
Букур
11
Уренья
Остались в запасе
Зенит
Кубань (ЛФЛ)
30
Юрий Жевнов
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
37
Сергей Семак
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
37
Сергей Семак
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Кубань (ЛФЛ)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 19:10 (прямая)
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