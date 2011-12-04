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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Днепр
Мариуполь - Днепр: обзор матча 04 декабря 2011
Мариуполь
04.12.2011, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Днепр
8'
Р. Фомин
29'
Д. Кожанов
87'
К. Ярошенко (П)
58'
Р. Ротань
73'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Днепр
Замена
С. Яворский
️️️️
В. Виценец
+2
Желтая карточка
Р. Фомин
Красная карточка
Р. Ротань
ГОЛ с пенальти! 3:2!
К. Ярошенко
Желтая карточка
Я. Лаштувка
Желтая карточка
И. Тищенко
ГОЛ! 2:2!
Н. Калинич
Пас отдал
Матеус
Замена
В. Федотов
️️️️
Д. Кожанов
Желтая карточка
Д. Олейник
Замена
А. Пуканыч
️️️️
Т. Окриашвили
ГОЛ! 2:1!
Р. Ротань
Пас отдал
С. Кравченко
Желтая карточка
Б. Бутко
Вторая желтая
И. Стринич
Желтая карточка
И. Стринич
Замена
И. Стринич
️️️️
В. Денисов
Замена
Д. Олейник
️️️️
Е. Чеберячко
Желтая карточка
Р. Ротань
ГОЛ! 2:0!
Д. Кожанов
Пас отдал
И. Тищенко
Замена
Жулиано
️️️️
С. Инкум
ГОЛ! 1:0!
Р. Фомин
Пас отдал
Д. Кожанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
35
Богдан Шуст
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
99
Матеус
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
26
Егор Иванов
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Жулиано
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
3-5-1-1
35
Шуст
2
Полянский
91
Бутко
32
Ищенко
9
Кожанов
70
Шевчук
19
Тищенко
30
Окриашвили
25
Виценец
99
Ярошенко
19
Фомин
3-2-2-1-2
27
Лаштувка
22
Инкум
5
Мандзюк
14
Чеберячко
15
Кулаков
29
Денисов
14
Кравченко
29
Ротань
22
Коноплянка
9
Калинич
99
Матеус
25
Виценец
13
Яворский
13
Яворский
25
Виценец
30
Окриашвили
27
Пуканыч
27
Пуканыч
30
Окриашвили
9
Кожанов
19
Федотов
19
Федотов
9
Кожанов
29
Денисов
23
Стринич
23
Стринич
29
Денисов
22
Инкум
20
Жулиано
20
Жулиано
22
Инкум
14
Чеберячко
16
Олейник
16
Олейник
14
Чеберячко
Остались в запасе
Мариуполь
Днепр
26
Егор Иванов
ЦФ
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
1
Антон Каниболоцкий
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
26
Егор Иванов
ЦФ
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Мариуполь - Днепр
3
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
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