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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Таврия
Металлист - Таврия: обзор матча 25 ноября 2011
Металлист
25.11.2011, пятница, 22:00
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Таврия
15'
М. Девич (П)
90+2'
Эдмар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Таврия
ГОЛ! 2:0!
Эдмар
Пас отдал
Тайсон
+2
Замена
Х. Мануэль Торрес
️️️️
Х. Соса
Желтая карточка
Эдмар
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
А. Шиндер
Замена
О. Гуменюк
️️️️
В. Езерский
Замена
А. Березовчук
️️️️
М. Девич
Желтая карточка
А. Аделейе
Желтая карточка
Ю. Путраш
Вторая желтая
П. Гуйе
Желтая карточка
М. Любичич
Замена
С. Бланко
️️️️
Д. Кристальдо
Желтая карточка
П. Гуйе
Желтая карточка
С. Назаренко
Желтая карточка
В. Езерский
Желтая карточка
М. Обрадович
Желтая карточка
М. Калиниченко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Девич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
32
Марко Девич
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
15
Джамиу Алими
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
25
Максим Калиниченко
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
2
Сани Кайта
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
4-2-1-3
81
Дишленкович
19
Пшеничных
26
Обрадович
18
Гуйе
6
Торсильери
7
Соса
8
Эдмар
10
Хавьер
11
Тайсон
9
Кристальдо
32
Девич
3-2-4-1
13
Кахриман
15
Алими
5
Маркович
8
Аделейе
5
Езерский
40
Путраш
22
Любенович
29
Любичич
9
Назаренко
25
Калиниченко
7
Шиндер
32
Девич
4
Березовчук
4
Березовчук
32
Девич
7
Соса
19
Торрес
19
Торрес
7
Соса
9
Кристальдо
29
Бланко
29
Бланко
9
Кристальдо
5
Езерский
30
Гуменюк
30
Гуменюк
5
Езерский
7
Шиндер
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
7
Шиндер
Остались в запасе
Металлист
Таврия
29
Александр Горяинов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
16
Сергей Ситало
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
2
Сани Кайта
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
Остались в запасе
29
Александр Горяинов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
2
Сани Кайта
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
Статистика матча Металлист - Таврия
3
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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Металлист
Таврия
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12
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
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2019.11.29 19:24
12
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16
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