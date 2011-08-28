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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Ворскла
Мариуполь - Ворскла: обзор матча 28 августа 2011
Мариуполь
28.08.2011, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
4 : 1
Завершен
Ворскла
14'
И. Тищенко
61'
Д. Кожанов
84'
Р. Фомин
86'
Д. Кожанов
63'
А. Янузи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Ворскла
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
В. Виценец
ГОЛ! 4:1!
Д. Кожанов
Пас отдал
И. Тищенко
ГОЛ! 3:1!
Р. Фомин
Пас отдал
В. Виценец
Замена
Р. Фомин
️️️️
Ф. Будковский
Вторая желтая
А. Оберемко
Желтая карточка
А. Оберемко
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
К. Ярошенко
Замена
О. Баранник
️️️️
И. Кривошеенко
ГОЛ! 2:1!
А. Янузи
Пас отдал
Д. Есин
ГОЛ! 2:0!
Д. Кожанов
Пас отдал
И. Тищенко
Замена
А. Янузи
️️️️
В. Сачко
Замена
А. Оберемко
️️️️
С. Закарлюка
Желтая карточка
Д. Есин
ГОЛ! 1:0!
И. Тищенко
Пас отдал
Ф. Будковский
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
9
Денис Кожанов
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Ворскла
21
Максим Лавренюк
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
20
Сергей Закарлюка
ЛП
32
Олег Красноперов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Мариуполь
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Ворскла
9
Андрей Оберемко
ЦП
24
Олег Баранник
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
3-1-5-1
23
Бажан
32
Ищенко
91
Бутко
2
Полянский
4
Чайковский
99
Ярошенко
19
Тищенко
25
Виценец
70
Шевчук
9
Кожанов
28
Будковский
4-4-2
21
Лавренюк
4
Даллку
78
Курилов
17
Чеснаков
33
Селин
7
Есин
32
Красноперов
90
Безус
20
Закарлюка
17
Сачко
11
Кривошеенко
99
Ярошенко
24
Гречишкин
24
Гречишкин
99
Ярошенко
25
Виценец
30
Окриашвили
30
Окриашвили
25
Виценец
28
Будковский
19
Фомин
19
Фомин
28
Будковский
20
Закарлюка
9
Оберемко
9
Оберемко
20
Закарлюка
11
Кривошеенко
24
Баранник
24
Баранник
11
Кривошеенко
17
Сачко
9
Янузи
9
Янузи
17
Сачко
Остались в запасе
Мариуполь
Ворскла
Главный тренер
Валерий Яремченко
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Валерий Яремченко
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Мариуполь - Ворскла
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Ильичевец
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