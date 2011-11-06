Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Зенит
Кубань (ЛФЛ) - Зенит: обзор матча 06 ноября 2011
Кубань (ЛФЛ)
06.11.2011, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
66'
Л. Траоре (П)
28'
И. Денисов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Зенит
Замена
М. Нэ
️️️️
Г. Букур
+2
Замена
С. Давыдов
️️️️
Л. Траоре
Замена
А. Розина
️️️️
А. Бухаров
Замена
М. Жавнерчик
️️️️
М. Уренья
Замена
Д. Лазович
️️️️
С. Семак
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Траоре
Желтая карточка
Б. Алвеш
Желтая карточка
Л. Траоре
Желтая карточка
А. Лукович
ГОЛ! 0:1!
И. Денисов
Желтая карточка
Г. Букур
Желтая карточка
И. Лоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
26
Зелао
(К)
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
55
Владислав Кулик
ОП
11
Марко Уренья
ЦП
40
Дачиан Варга
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
18
Константин Зырянов
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
16
Марко Нэ
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
19
Антон Секрет
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
27
Алессандро Розина
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
5
Лоло
5
Армаш
26
Зелао
34
Козлов
10
Фидлер
55
Кулик
11
Букур
11
Уренья
40
Варга
90
Траоре
4-1-2-2-1
16
Малафеев
22
Анюков
15
Губочан
22
Алвеш
3
Лукович
27
Денисов
15
Широков
37
Семак
20
Файзулин
18
Зырянов
11
Бухаров
11
Уренья
15
Жавнерчик
15
Жавнерчик
11
Уренья
11
Букур
16
Нэ
16
Нэ
11
Букур
90
Траоре
10
Давыдов
10
Давыдов
90
Траоре
11
Бухаров
27
Розина
27
Розина
11
Бухаров
37
Семак
27
Лазович
27
Лазович
37
Семак
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Зенит
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
19
Антон Секрет
ЦФ
30
Юрий Жевнов
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
19
Антон Секрет
ЦФ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Зенит
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Игорь Лапидус (Элиста)
Сергей Суховерхов (Воронеж)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:00 (прямая)
Новости команд
Все
Кубань (ЛФЛ)
Зенит
Бубнов предложил тренера для сборной России после снятия бана
Вчера, 22:45
2
Мостовой вступился за Глушенкова: «Он имеет право обидеться»
Вчера, 12:06
27
Титов прокомментировал скандал Карпина и Глушенкова в сборной России
Вчера, 11:50
2
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
Вчера, 10:25
8
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
Вчера, 10:03
8
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Бубнов предложил тренера для сборной России после снятия бана
Вчера, 22:45
2
Мостовой вступился за Глушенкова: «Он имеет право обидеться»
Вчера, 12:06
27
Титов прокомментировал скандал Карпина и Глушенкова в сборной России
Вчера, 11:50
2
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
Вчера, 10:25
8
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
Вчера, 10:03
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+