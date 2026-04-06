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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя - ЧФР Клуж
Университатя - ЧФР Клуж: обзор матча 06 апреля 2026
Университатя
06.04.2026, понедельник, 20:30
Румыния. Лига I, 3 тур
2 : 0
Завершен
ЧФР Клуж
56'
А. Меквабишвили
61'
А. Аль-Амлави
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя - ЧФР Клуж
Завершен
Желтая карточка
S. Nsimba
90'
+6
Замена
Luca Basceanu
️️️️➡️️
David Matei
90'
90'
+5'
Замена
Самуэль Телеш
️️️️➡️️
Александру Чикелдэу
86'
84'
Замена
Мохаммед Камара
️️️️➡️️
Карло Мухар
69'
Замена
Алин Фика
️️️️➡️️
Tidiane Keita
69'
Замена
Адриан Паун-Александру
️️️️➡️️
Андрей Кордя
Желтая карточка
Александр Романчук
66'
Замена
Тудор Балуцэ
️️️️➡️️
Анзор Меквабишвили
63'
Замена
Стефан Байарам
️️️️➡️️
Monday Etim
62'
Замена
S. Nsimba
️️️️➡️️
Ассад Аль-Амлави
62'
ГОЛ! 2:0!
Ассад Аль-Амлави
Пас отдал
Карлос Мора
61'
ГОЛ! 1:0!
Анзор Меквабишвили
56'
50'
Желтая карточка
Mihai Popa
46'
Замена
Matei Cristian Ilie
️️️️➡️️
Marian Huja
45'
+1'
Желтая карточка
Анзор Меквабишвили
38'
23'
Желтая карточка
Marian Huja
5'
Желтая карточка
Tidiane Keita
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
(К)
ЦЗ
2
Флорин Стефан
ЦЗ
17
Карлос Мора
ПЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
30
David Matei
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
12
Monday Etim
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
ЧФР Клуж
71
Mihai Popa
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
6
Шерифф Синюан
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
73
Карло Мухар
(К)
ЦП
23
Tidiane Keita
ЦП
17
Меритон Кореница
АП
24
Андрей Кордя
ПВ
49
Lorenzo Biliboc
ЦФ
9
Alibek Aliev
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Университатя
1
Silviu Lung Jr.
ВР
33
Alexandru Cristian Glodean
ВР
15
Juraj Badelj
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
27
David Barbu
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
10
Стефан Байарам
ПВ
7
S. Nsimba
ЦФ
14
Lyes Houri
ЦФ
ЧФР Клуж
31
Octavian Vâlceanu
ВР
1
Рарес Гал
ВР
45
Камора
ЦЗ
86
Viktor Kun
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
11
Адриан Паун-Александру
ЛВ
7
Мохаммед Камара
ПВ
90
Лука Захович
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
3-3-2-2
21
28
Рус
6
Скрециу
2
Стефан
3
Романчук
5
Меквабишвили
17
Мора
30
20
Чикелдэу
12
9
Аль-Амлави
4-2-2-2
71
47
Браун
6
Синюан
2
3
Абид
73
Мухар
23
24
Кордя
17
Кореница
9
49
5
Меквабишвили
8
Балуцэ
8
Балуцэ
5
Меквабишвили
20
Чикелдэу
23
Телеш
23
Телеш
20
Чикелдэу
30
29
29
30
12
10
Байарам
10
Байарам
12
9
Аль-Амлави
7
7
9
Аль-Амлави
23
8
Фика
8
Фика
23
24
Кордя
11
Паун-Александру
11
Паун-Александру
24
Кордя
73
Мухар
7
Камара
7
Камара
73
Мухар
90
Захович
90
Захович
2
27
27
2
Остались в запасе
Университатя
ЧФР Клуж
1
Silviu Lung Jr.
ВР
33
Alexandru Cristian Glodean
ВР
15
Juraj Badelj
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
27
David Barbu
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
14
Lyes Houri
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
31
Octavian Vâlceanu
ВР
1
Рарес Гал
ВР
45
Камора
ЦЗ
86
Viktor Kun
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
1
Silviu Lung Jr.
ВР
33
Alexandru Cristian Glodean
ВР
15
Juraj Badelj
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
27
David Barbu
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
14
Lyes Houri
ЦФ
Остались в запасе
31
Octavian Vâlceanu
ВР
1
Рарес Гал
ВР
45
Камора
ЦЗ
86
Viktor Kun
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Университатя - ЧФР Клуж
3
3
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
17
Офсайды
1
1
Количество передач
403
333
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Информация о матче
Главный судья:
Marcel Birsan, Romania
Стадион:
Stadionul Ion Oblemenco, Craiova
Посещаемость:
19754
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5 : 0
17.05.2026
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ЧФР Клуж
0 : 0
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