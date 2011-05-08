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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Таврия
Мариуполь - Таврия: обзор матча 08 мая 2011
Мариуполь
08.05.2011, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
5 : 1
Завершен
Таврия
9'
И. Кривошеенко
26'
К. Ярошенко
47'
И. Тищенко
57'
А. Антонов
90+1'
А. Антонов
52'
Л. Идахор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Таврия
Желтая карточка
Т. Окриашвили
+4
ГОЛ! 5:1!
А. Антонов
+1
Замена
В. Юрченко
️️️️
А. Пуканыч
Замена
А. Западня
️️️️
С. Микицей
Желтая карточка
А. Савин
Вторая желтая
М. Шпичич
Желтая карточка
Д. Невмывака
Желтая карточка
М. Шпичич
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
К. Ярошенко
ГОЛ! 4:1!
А. Антонов
Замена
С. Маркович
️️️️
С. Причиненко
Желтая карточка
А. Корнев
ГОЛ! 3:1!
Л. Идахор
ГОЛ! 3:0!
И. Тищенко
Замена
Р. Платон
️️️️
А. Шиндер
Замена
О. Гуменюк
️️️️
М. Фещук
Желтая карточка
А. Шиндер
Желтая карточка
И. Чайковский
ГОЛ! 2:0!
К. Ярошенко
ГОЛ! 1:0!
И. Кривошеенко
Желтая карточка
И. Кривошеенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
35
Богдан Шуст
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
19
Игорь Тищенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
55
Иван Граф
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
22
Желько Любенович
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
16
Айодежи Браун
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
29
Александр Каблаш
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
24
Руслан Платон
ЦФ
4-1-3-2
35
Шуст
3
Микицей
19
Невмывака
13
Яворский
14
Савин
4
Чайковский
19
Тищенко
27
Пуканыч
99
Ярошенко
11
Кривошеенко
69
Антонов
4-3-3
13
Кахриман
55
Граф
6
Джуричич
80
Корнев
33
Шпичич
22
Любенович
2
Галюза
23
Причиненко
7
Шиндер
10
Фещук
11
Идахор
3
Микицей
14
Западня
14
Западня
3
Микицей
99
Ярошенко
30
Окриашвили
30
Окриашвили
99
Ярошенко
27
Пуканыч
80
Юрченко
80
Юрченко
27
Пуканыч
23
Причиненко
5
Маркович
5
Маркович
23
Причиненко
10
Фещук
30
Гуменюк
30
Гуменюк
10
Фещук
7
Шиндер
24
Платон
24
Платон
7
Шиндер
Остались в запасе
Мариуполь
Таврия
23
Игорь Бажан
ВР
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
16
Айодежи Браун
ЦЗ
29
Александр Каблаш
ЦП
12
Дмитрий Стойко
ВР
11
Владимир Коробка
ЛП
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Остались в запасе
16
Айодежи Браун
ЦЗ
29
Александр Каблаш
ЦП
12
Дмитрий Стойко
ВР
11
Владимир Коробка
ЛП
Главный тренер
Валерий Яремченко
Статистика матча Мариуполь - Таврия
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Годулян
(Одесса)
Стадион:
Ильичевец
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